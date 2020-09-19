İsveçli efsane yüzücü Sarah Sjöström: ‘Antalya’da evimde gibiyim’

Dört dünya rekoru sahibi, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Sarah Sjöström, kamp için uzun yıllardır yaptığı gibi yine Antalya'yı seçti.

Dünyanın en elit sporcuları arasında yer alan İsveçli efsane, sıkı şekilde Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanırken SÖZCÜ HaftaSonu'ndan Yasin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

50 ve 100 metre serbest ile 50 ve 100 metre kelebekte dünya rekorları Sarah Sjöström'e ait. Tokyo 2021 Olimpiyatları'nın da bu branşlardaki en büyük favorisi yine İsveçli yüzücü.

Pandemiye rağmen koşa koşa Türkiye'ye gelen Sjöström'le ortaya çok keyifli bir röportaj çıktı:

*Antalya'yı seçme nedenini, buradaki çalışma ortamını bize anlatır mısın?

Türkiye’nin harika bir güneşi var. Ayrıca üst düzey tesislere ve çok güler yüzlü çalışanlara sahip. Bunun yanı sıra İsveç takımı da doğru bir kararla çalışmak için Türkiye'yi seçiyor. Kısacası burası dört dörtlük tesislere ve bizim her isteğimizi anında yerine getiren insanlara sahip.

*Türkiye'de en çok keyif aldığın, sevdiğin şeyler neler?

Baen özellikle de hafta sonları tembellik yapıyorum. Kendimi Antalya'nın güzel kumsallarına ve denizine bırakıyorum. Restoranlara uğruyorum. Özellikle akşam yemeklerinde kendime çok cömert davranıyorum. Yemekleriniz zaten eşsiz. Baklavanız ve dondurmanız harika.

*Pandemi seni nasıl etkiledi? Senin hangi özelliklerini değiştirdi mesela?

İlginç bir yıl oldu. Sürekli seyahat beklerken evimde oturdum. Sporcular olarak zaten her zaman dikkatli olmalıyız. Gloria'da kendimi çok güvende hissediyorum. Burada adeta Stockholm'deki evimde gibiyim. Bırakın kötüyü, vasat diyebileceğim bir şey yok. Harika bir yer.

*2020 Tokyo'da da senden beklentiler büyüktü. Olimpiyatların ertelenmesi için yorumun nedir?

Erkek arkadaşıma iki haftadan fazla ilk kez zaman ayırıyorum. Keza aileme de. Bir taraftan sportif anlamda bu dezavantaj gibi gözükse de yaptıklarını, hayatını ve sevdiklerini bir kez daha değerlendirmek çok güzel bir şey. Sportif hayatıma, sevdiklerime kavuşmak son derece önemli. Elbette yarışmayı özledim ama ev kızı olmak da çok güzel. Olimpiyatı ertelemeleri doğru bir karar. Umarım 2021 yılında daha iyi olarak yarışabilirim. Vücudum için harika bir dinlenme oldu.

*Tokyo'da kaç madalya kazanmak seni mutlu eder?

Hedefim her daim altın. Hem kişisel hem de ülkem adına harika bir olimpiyat yaşayacağımızı düşünüyorum. Şüphesiz çok saygıdeğer rakiplerimiz var ancak bizim hedefimiz her zaman altın. Dünya rekoru kırabilirim. Özellikle kısada. Ama uzun bir aranın ardından tüm sporcular için ki buna ben de dahilim motivasyon zor olacak.

*İsveç'in şu an en popüler sporcuları Zlatan İbrahimovic ve sensin diyebiliriz. Ona meydan okumak ister misin?

Zlatan’ın uzun zamandır bu ülkenin spor harikası. Gerçek bir profesyonel. İlerleyen yaşına karşın işine olan saygısı ve müthiş performansıyla her türlü saygıyı hak ediyor. Uzun bir kariyer ve hiç düşmeyen bir başarılı kariyer. Ne diyebilirim ki harika bir adam.

*Sarah Sjöström'ün örnek aldığı ya da idol olarak gördüğü bir sporcu var mıydı?

Elbette kendi ülkemden örnek aldığım çok sayıda isim var. İsveç Milli Takımı'na geldiğimde birçok yıldızla birlikte çalışma imkânım oldu. Mesela 100 metre kelebekte altın madalya kazanan Lars Frölander. Mesela Anna-Karin Kammerling. Bu efsaneler bugün İsveç'in yüzmede söz sahibi olmasında pay sahibi.

*Kendini üç kelimeyle anlatmanı istesek hangi üç kelimeyi kullanırsın?

Bu soruyu cevaplamak elbette zor. Arkadaşlarım ‘doğal' olduğumu, benimle zaman geçirmenin çok keyifli olduğunu söyler. Bazen, özellikle antrenman kötü geçtiyse biraz çekilmez de olabilirim. Kendime özgüvenim var. Bunda da yaşımdan ötürü gelen tecrübenin payı da büyük.