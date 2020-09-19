Fenerbahçeli yönetici Simla Türker Bayazıt: ‘Kadınsız başarı olmaz’

Fenerbahçe’de iki yıl önce Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Simla Türker Bayazıt aynı zamanda kulübün çok önem verdiği sosyal sorumluluk projelerini de üstlendi.

Hem kadın hem erkek voleybol takımlarının başarılarında büyük pay sahibi olan Bayazıt, sponsorluk anlaşmalarıyla da mali anlamda şubenin rahatlamasını sağladı.

Bayazıt, SÖZCÜ HaftaSonu'na önemli açıklamalarda bulundu:

“Voleybolda yaptığımız yeniden yapılanma ile öz kaynaklarımıza dönme, altyapımızdan daha fazla sporcuyu A takımlarımızın seviyesine kazandırma çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz, plan programımız belli olunca, kadrolarımızdaki yapılandırma ve dengeli bütçe ile etkili kadrolar kurduk. Eskiye nazaran voleybol dâhil tüm amatör branşlarda gemimizin su alma derecesini epey azalttık. İlerleyen süreçte artılarımız eksilerimizin önüne geçecektir.”

PANDEMİ MOLA VERDİRDİ

“Pandemi dönemi bizi hem psikolojik hem de maddi anlamda çok etkiledi. Kadın Voleybol Takımımız Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti ve Türkiye Ligi playoff'lar oynanmamıştı, Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımımız, Türkiye Ligi'nde lider konumda devam ediyordu. Yüksek bir başarı ile sezonu kapatacağımız düşüncesindeyken, pandemi süreci ile tüm hedeflerimize bir mola vermiş olduk.”

‘BİRLİKTE EŞİTTİR' DEDİK

“Kadınlar ve kız çocukları için Tüpraş ile birlikte 2018 yılında HeForShe işbirliğine imza attık. Kadın ve erkek hayata dair alanda ‘Birlikte Eşittir' dedik. Kadını ve erkeği birbirinden ayırmadan, her konuda eşit olduklarını vurguladık, bu anlamda sayısız çalışmalar yaptık. Kadınlar güçlüdür, bir toplum yarınlara sağlıklı ve başarılı adımlarla ulaşmak istiyorsa bunu ancak her alanda güçlü kadınların varlığıyla yapabilir.”

BAŞANTRENÖR TOĞAN: “İLK KUPAM ÇOK ÖZEL”

“Fenerbahçe HDİ Sigorta olarak Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı müzemize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu kupa benim için her zaman özel bir kupa olacak. Türkiye Efeler Ligi'nde ilk başantrenörlük yılıma kupa ile başlamak, unutulmayacak bir anı olarak benimle kalacak. Fenerbahçe ailesine katıldığım günden itibaren her zaman yanımızda olan Başkanımız Ali Koç'a, başta yöneticimiz Simla Türker Bayazıt olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca sponsorumuz HDI Sigorta'ya da teşekkür ediyorum. Burada bir takımdan ziyade aile gibiyiz. Bu da başarının asıl anahtarı diye düşünüyorum.”

KANADALI YILDIZ VIGRASS: BÜYÜK ŞANS

“2015-16 sezonunda Arkas'ta forma giymiştim ve Fenerbahçe taraftarlarını tribünde gördüğümde hayran kalmıştım. Fenerbahçe, çok derin tarihi olan harika bir kulüp; burada olduğum için çok şanslıyım. Takımın yeni üyesi olmama rağmen hemen adapte oldum. Takım arkadaşlarımla keyifli vakit geçiriyoruz ve gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Kulübümüz her zaman yanımızda. Teknik ekibimiz bizimle çok ilgileniyor, aile gibiyiz, saha içinde ve saha dışında da çok yardımcı oluyorlar. Umuyorum taraftarlarımıza kavuşacağımız günler yakındır ve önümüzdeki maçlarda serüveni beraber yazarız.”