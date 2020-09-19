Fatih Terim’in aklı Trezeguet’de!

Netfçi Bakü maçı öncesi “Transfer arıyoruz ama bahsedilen bölgeye değil” açıklamasını yapan Fatih Terim, adeta orta saha dışında da ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Galatasaray teknik heyetinin en çok oyuncu arzuladığı bölge de belli oldu: Kanatlar.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Terim'in vurgu yaptığı mevki, hücuma yönelik kanat oyuncusuydu ve üzerinde durulan ismin Trezeguet olduğu ortaya çıktı. Galatasaray, Aston Villa'yı geçen sezon Premier Lig'de tutan Mısırlı futbolcunun adını verdi.

Galatasaray’ın geçen sezon da transferini istediği ancak 10 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan İngiltere'ye giden Trezeguet, menajerini değiştirmiş ve William D'Avila ile anlaşmıştı.

Sarı-kırmızılı takıma gelen pek çok ismin de menajerliğini yapan D'Avila ile 25 yaşındaki futbolcunun durumu konuşuldu. Aston Villa ile 2023'e kadar kontratı bulunan Trezeguet'nin kiralanması için mesai başladı. Trezeguet-Diagne ikilisi, Kasımpaşa'da harikalar yaratmıştı.

İKİ YILDA ŞOV YAPTI!

2017-18 sezonunda Belçika’nın Anderlecht takımından kiralık olarak Kasımpaşa’ya transfer edilen Trezeguet, Süper Lig’deki ilk sezonunda 31 maçta 13 gol atıp 7 asist yaparak adından söz ettirdi. Aynı sezon Kasımpaşa’daki partneri olan Galatasaraylı Mbaye Diagne ise, oynadığı 17 maçta 12 gol-2 asistlik grafik yakaladı.

2018-19 sezonu başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Trezeguet, başarılı performansını sürdürdü ve 34 maçta 9 gol-9 asistle birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

Ekürisi Diagne ise aynı sezonun ilk yarısında 17 maçta 20 gol atarak devre arasında Galatasaray’a transfer oldu. sezon sonunda sarı kırmızılı ekiple de attığı 10 golle birlikte toplamda 30 gole ulaşarak Süper Lig’in gol kralı unvanını aldı.

Geçen sezon başında Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya 10 milyon euro bedelle transfer olan Mısırlı futbolcu, İngiltere’deki ilk sezonunda 34 maçta 6 gol-2 asistle ortalama bir performans sergiledi.