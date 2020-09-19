Dorukhan Toköz 11 ay sonra ilk 11’de!

Beşiktaş’ta Antalyaspor mücadelesine ilk 11´de başlayan Dorukhan Toköz, 11 ay 13 gün sonra ilk 11´de forma şansı buldu. Son olarak geçtiğimiz sezonun 7. haftasında Alanyaspor ile iç sahada oynanan lig maçında 11´de başlayan Dorukhan, bu mücadelede sakatlanmış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Dorukhan Toköz, 349 gün sonra yine bir iç saha mücadelesinde ilk 11´deki yerini aldı.

MONTERO İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş´ın Atletico Madrid´den kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçının kadrosuna yer buldu. Geçtiğimiz hafta işlemleri yetişmediği gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilemeyen İspanyol savunmacı, resmi bir karşılaşmada ilk kez kadroya dahil edildi.

SİYAH BEYAZLILARDA 3 EKSİK

Beşiktaş, Antalyaspor maçında 3 isimden faydalanamadı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Kevin N´Koudou ve Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan ancak lisans işlemleri yetişmeyen Josef de Souza da mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.