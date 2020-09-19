Boston Celtics soyunma odası karıştı! Jaylen Brown ve Marcus Smart tartışması…

Boston Celtics’in yıldızları Marcus Smart ve Jaylen Brown, Miami Heat’e kaybedilen ikinci maçın ardından soyunma odasında hararetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın boyutu, takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha fazla büyümeden engellendi.

The Athletic’te yer alan bilgiye göre; Boston’ın lider oyuncularından biri olarak kabul edilen Smart, Miami yenilgisinin ardından soyunma odasında arkadaşlarına bağırarak konuştu.

Yenilgiden takım arkadaşlarını sorumlu tutan Smart, bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getirirken sesinin yükseldiğini ve kızgınlığının arttığını gören Brown o sırada devreye girdi.

Takımın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Brown, hataların takım olarak düzeltilmesi gerektiğini belirterek Smart’a sakinleşmesi gerektiğini ifade etti.

Maç sırasında bazı yardımcı antrenörlerle de tartışan Smart ise, bu sözlerin ardından takım arkadaşına etraftaki su şişeleri ve bazı nesnelerle saldırmaya kalktı. İki oyuncunun herhangi bir fiziksel temasa girişmeden takım arkadaşlarının durumu sakinleştirdiği öğrenildi.

Heat karşısında arka arkaya alınan iki yenilgi takımdaki gergin havayı tavana çıkartırken, üçüncü maç öncesi takımın kavgayı unutup Cumartesi gecesi oynanacak maçta galibiyete odaklanmaya çalıştığı dile getirildi.

TAKIMIN DUYGUSAL LİDERİ SMART

Boston Celtics’teki altıncı yılını geçiren ve lider konumundaki Smart’ın forma giydiği yıllarda Boston ekibi her sezon play-off’lara kalmayı başardı ve üçüncü kez Doğu Konferansı Finalleri’nde sahne aldı.

Takımın dinamosu olan Smart, iki kez NBA En İyi Defans Oyuncusu listesinde kendisine yer buldu.

Miami karşısında oynanan ikinci maçtan sonra takım arkadaşı hakkında yorum yapan Brown, “Tutkusuyla oynuyor, ateş dolu ve onun hakkında en sevdiğim şey bu. Arzusu ve isteği var. Buna sahip olmaya devam etmesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.