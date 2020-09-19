Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken’den yönetici Emre Kocadağ’a tepki

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın Antalyaspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamaya, kulübün efsane futbolcularından Ali Gültiken sert tepki gösterdi.

Kocadağ’ın penaltı beklediği pozisyon için televizyon programlarında yorumculuk yapan isimlere seslenerek, “Beşiktaşlı yorumcular diğer yorumcuları biraz izlesin. Onlar gibi sesleri çıkmalı” dedi.

“KOCADAĞ SÜTLAÇ SATIYOR! HÜKÜM VEREMEZSİNİZ”

Bu sözleri üzerine Gültiken, “Emre Kocadağ ticari anlamda sütlaç satıyor. İşi bu. Siz bu konuma geldiniz diye herkese, neyi ne yapacağı konusunda hüküm veremezsiniz” sözleriyle Emre Kocadağ’a tepki gösterdi.

TRT Spor’da yorumculuk yapan siyah-beyazlı kulübün efsanesi Ali Gültiken’in sözleri şöyle;

“Sorumlu olan insanlar görevlerinin gereğini yerine getirecek ama ölçülerini de bilecekler. Mikrofon size uzatıldı diye herkese her şeyi söyleme hakkına sahip değilsiniz. Emre Kocadağ ticari anlamda sütlaç satıyor. İşi bu. Siz bu konuma geldiniz diye herkese, neyi ne yapacağı konusunda hüküm veremezsiniz. Sen bu şekilde davran diye hitap edemezsiniz. Sen önce kendi işini doğru yapacaksın. İşini doğru yapmadan farklı gündem oluşturmayı düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü Beşiktaş’ta Emre Kocadağ ve onunla beraber devam eden arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bir sürü konuyu Beşiktaş’ın mali genel kurullarında yapacağınız ve söz vereceğiniz halde bugüne kadar adım atmadınız. Kendi işinizi doğru yapacaksınız. Beşiktaş’ın menfaatlerini doğru kullanacaksınız. Ondan sonra başkalarının ne yapıp yapmayacağı konusunda ahkam keseceksiniz. Bu arkadaşlar güçlü yönetim olarak geldi. Herkes destekler.”

Ali Gültiken, Beşiktaş alt yapısından yetişip 11 yıl A takım forması giydi. Beşiktaş ile 5 lig şampiyonluğu yaşayan Gültiken, ligde üst üste 3 sezon şampiyon olan efsane kadroda yer alıyordu.

Fotoğraftakiler: Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, Kadir Akbulut, Haluk Serenli, Zeki Önatlı, Ali Gültiken (Ayakta sağdan üçüncü), Sinan Engin, Ulvi Güveneroğlu, Rade Zalad