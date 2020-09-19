Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor’u 3-1 yenen Beşiktaş Antalyaspor’u da yenerek 2’de 2 yapmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR’DAN CORONA AÇIKLAMASI

Antalyaspor’da tespit edilen corona vakaları sonrasında kulüpten açıklama geldi.

“Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi dün ve bu sabah özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır.

Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır.

Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”