BeIN Sports’dan Bundesliga resti: ‘Yayınlamayacağız’

Corona virüsü pandemisi sonrasında tüm sektörlerde değişen gelir-gider dengeleri futbolu da etkilemeye devam ediyor. Süper Lig’in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports, Almanya Bundesliga’nın yayın hakları müzakerelerinden çekildiğini açıkladı.

Bloomberg’de yer alan habere göre; Katar merkezli şirket, Bundesliga yönetimiyle 5 yıllık anlaşma üzerinde müzakere ederken korsan yayıncılıkla mücadelede eksik kalınmasını gerekçe göstererek görüşmeden çekildiğini duyurdu.

BeIN Sports Müdürü Richard Verow, “İş planımız çok net. Yalnızca ekonomik açıdan mantıklı ve bir değer önerisi olan seviyelerde teklif vereceğiz. Korsan yayınlar piyasayı felce uğrattı, bu yüzden Bundesliga ile sözleşme yenilememe kararı aldık” dedi.

BeIN Sports, Bundesliga yönetimi yaptıkları önceki 5 yıllık anlaşmada 200 milyon Euro ödemiş ve maçları 24 ülkede canlı olarak yayınlamıştı. Bundesliga Sözcüsü ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BeIN, Katar’ın siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklar yaşadığı bölgesel rakibi Suudi Arabistan’ın içeriklerini yasadışı şekilde yayınladığını ve Bundesliga yönetiminin bunu desteklediğini iddia ediyor.

Suudi Arabistan’ın müdahalesiyle mücadele etmek için hükümetler ve uluslararası spor kurumları ile görüşen BeIN, Formula 1 yarışlarını yayınlamak için de sözleşme imzaladı ve İtalya’daki maçların kapsamını da kısa süreliğine düşürme kararı aldı.

TEK SORUN KORSAN YAYIN DEĞİL

Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz başlaması ve birçok konuda düzen değişikliğine gidilmesi, yayın hakları ücretleri konusunda da indirime gidilmesine neden oldu.

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig’de de yayıncı kuruluş önemli derecede indirimler yaptı. Gösterdikleri maçların çoğunun boş statlarda oynanmasını gerekçe gösteren yayıncı kuruluşlar, kulüplere yaptıkları ödemeleri azalttı.

Premier Lig yönetimi kısa süre önce Çinli yayıncı PPTV ile sözleşmesini feshettikten sonra bir başka Çinli sosyal medya ve oyun devi Tencent ile anlaşmaya vardı.

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KULÜPLER BİRLİĞİ VE BEIN GERİLİMİ

Almanya’da yaşanan sorunun bir benzeri de Türkiye’de yaşanıyor. BeIN Sports’un Kulüpler Birliği ile yapılan anlaşmalara uymaması kurumlar arasında sorunları da beraberinde getiriyor.

Pandemi nedeniyle Digiturk, TFF ile pazarlık masasına oturdu ve büyük bir indirim yapmasını talep etti. 2020-21 sezonu için ödenmesi gereken yüzde 25’lik peşinatın henüz yatırılmaması krizdeki ikinci perdeyi ortaya çıkardı.

Digiturk’e bu nedenle ihtarname gönderen TFF, ikinci ihtarı çekti. 3. ihtar çekildiğinde TFF’ye haklı fesih hakkı doğacak.

Digitürk TFF ile yaptığı anlaşma neticesinde lisans anlaşmasının geçici bir süre ile durdurulduğunu belirterek eksik ödeme olmadığını bildirmişti.

21 Kasım 2016'da 2017-18 sezonundan başlamak kaydıyla 5 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Yani yayıncı kuruluşun mevcut anlaşması normal şartlar altında 2021-22 sezonu sonu sona erecek.