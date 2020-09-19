Ankaragücü Alper Potuk’u resmen açıkladı! 7 yıl sonra bir başka sarı lacivert…

Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye 2013 yılında transfer olan Alper Potuk, 7 yıl süren maceranın ardından sarı lacivertlilere veda etti. 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Alper Potuk karşılıklı fesih kararının ardından yeni takımıyla anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Süper Lig’de sezona iddialı bir takımla girmek isteyen MKE Ankaragücü 29 yaşındaki Alper Potuk’u renklerine bağladı. Bir başka sarı lacivertli ekibe transfer olan Potuk 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte Ankara ekibinden yapılan açıklama;

Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

Yapılan transferlerle takımımızın daha da güçlendiğini ifade eden Başkanımız Fatih Mert, Alper Potuk transferinin camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Asırlık çınar Ankaragücü'nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alper Potuk “Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü'nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız.” dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki başarılı oyuncu Alper Potuk, orta saha mevkisinde görev yapıyor.

“YATTIĞIM YERDEN PARA KAZANMAK AMACINDA OLSAYDIM…”

Alper Potuk, 11 Temmuz'da bir açıklama yaparak kendisine gösterilen tepkilere cevap vermişti. Sert ifadeler kullanan Alper Potuk şu ifadeleri kullanmıştı: “10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız oyuncunun arasında, 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben sustukça yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı.

Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım, ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar, ne de devre arasında 2.5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim.

“10 YIL DAHA OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Evet, haklılar. Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim. Özetle, şu sıralarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir.”

6.2 MİLYON EURO VE 2 OYUNCU KARŞILIĞINDA ALINMIŞTI

Fenerbahçe’ye 6 milyon 250 bin Euro ve Orhan Şam ve Bienvenu’nun karşılığında 2013’te 5 yıllık imza atan Alper Potuk, bunun karşılığında 8 milyon Euro garanti ücret alacağı duyuruldu.

İşte Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 7 yıl önce bildirilen o anlaşma:

2013/14 sezonu için garanti ödeme 1.400.000 Euro

2014/15 sezonu için garanti ödeme 1.500.000 Euro

2015/16 sezonu için garanti ödeme 1.600.000 Euro

2016/17 sezonu için garanti ödeme 1.700.000 Euro

2017/18 sezonu için garanti ödeme 1.800.000 Euro (Bu sezon yeni 5 yıllık mukavele imzalandı ve bu rakam 2.2 milyon Euro oldu)

Ancak kulüp 2017’de 5 yıllık yeni mukavele yaptı. Buna göre oyuncunun ücreti 2.2 milyon Euro’ya yükseltildi. Potuk, geçen Ağustos’ta ücretinde kendi isteğiyle indirime gitti. Oyuncu yıllık maaşında %40 indirim yaparak, 2.2 milyon Euro’luk alacağını 1.3 milyon Euro’ya çekti.

Yeni 5 yıllık sözleşme

2017/18 sezonu için garanti ödeme 2.200.000 Euro

2019/19 sezonu için garanti ödeme 2.200.000 Euro

2019/20 sezonu için garanti ödeme 1.300.000 Euro (Oyuncu kendi isteğiyle yüzde 40 indirime gitti)

2020/21 sezonu için garanti ödeme 1.300.000 Euro

2021/22 sezonu için garanti ödeme 1.300.000 Euro

Alper Potuk, bu sezon başında ücretinde yüzde 40 indirim yaptı ama, devre arasında TFF’ye bildirilen ikinci devrenin takım kadrosuna yazılmadı. Sarı lacivertlilerle bir şampiyonluk bir de Süper Kupa mutluluğu yaşayan Potuk sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kala sarı lacivertli takıma veda etti.

Süper Lig’de 253 maça çıkan tecrübeli oyuncu 17 gol 34 asistlik performans ortaya koydu.