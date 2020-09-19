23 kişinin pozitif çıktığı Bayburtspor’un erteleme talebi reddedildi!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor’un pazar günü Elazığspor ile oynayacağı mücadele öncesi yapılan corona virüsü testlerinde 16 futbolcu, 3 antrenör ve 4 personelinde olmak üzere toplam 23 pozitif vaka tespit edilmişti.

16 futbolcunun maça çıkamayacak olması nedeniyle yarın saat 15:00’te oynanacak mücadele öncesi TFF’ye başvurarak erteleme talep eden Bayburspor’un isteği kabul edilmedi.

Oynatabilecek sadece 12 oyuncunun kaldığını ve kalecileri olmadığını açıklayan Bayburt Kulübü twitter üzerinden bir paylaşım yaparak karara tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kadromuzda Covid-19 testi negatif çıkmış 12 futbolcu kalmış ve tüm kalecilerimizin testi pozitif çıkmışken, yarın oynanacak Elazığspor maçının ertelenme talebimizi reddeden TFF’yi bu yanlış ve akılalmaz karardan acilen dönmesini umuyoruz” denildi.

Kadromuzda Covid-19 testi negatif çıkmış 12 futbolcu kalmış ve tüm kalecilerimizin testi pozitif çıkmışken, yarın oynanacak Elazığspor maçının ertelenme talebimizi reddeden TFF’yi bu yanlış ve akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz. Kamuoyuna duyurulur. #Bayburtspor pic.twitter.com/VvhDrXicEH — Bayburtspor #EvdeKal (@bayburtsk1973) September 19, 2020

Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hafta sonu Pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip corona virüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır” açıklamasında bulundu.

ELAZIĞSPOR’DA DA 8 KİŞİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Elazığspor’da ise sezon öncesi Bolu kampında yapılan corona virüsü test sonuçlarında 6 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 kulüp personeli olmak üzere toplamda 8 kişinin Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.