Zinedine Zidane’dan Dele Alli’ye veto! 2017’deki o sözler başını yaktı…

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Real Madrid’den Sergio Reguilon’u satın alma konusunda son aşamaya gelirken Gareth Bale’in kiralanması konusunda anlaşmazlıkla karşı karşıya kaldı.

Londra ekibi, Gareth Bale’in kiralanması halinde İngiliz orta saha Dele Alli’yi İspanyol ekibine bir yıllığına vermeyi teklif etti. Ancak alınan bilgilere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane bu öneriyi geri çevirdi.

Fransız çalıştırıcının veto gerekçesi olarak, 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun 2017 yılında yaptığı açıklamalar gösterildi.

2017 yılında Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer alan Tottenham ve Real Madrid, Wembley Stadı’nda kozlarını paylaşmış ve İngiliz ekibi mücadeleyi 3-1 kazanmıştı. O dönem Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham’ın gollerini Dele Alli (2) ve Christian Eriksen kaydederken Real Madrid’in tek golü Cristiano Ronaldo’dan gelmişti.

Maçtan sonra röportaj veren Dele Alli, “Dürüst olmak gerekirse hat-trick yapamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Trippier’in yolladığı harika pas sonrası çok kolay bir şans elde ettim ama başaramadım” sözleri nedeniyle Zidane’ın kara listesine eklendi.

İddialara göre, Alli’nin yorumlarına kızan Zidane, İngiliz futbolcunun çok da etkili bir oyun oynamadığını, gollerinden birinin ofsayt diğerinin de savunma hatası olduğunu düşünüyor.

BALE’İN ÜCRETİNDEN KURTULMAK İSTİYORLAR

Haftalık 600 bin pound maaş alan ve uzun süredir Real Madrid’den ayrılmak için fırsat kovalayan Gareth Bale, Tottenham’a geri dönmeye sıcak bakıyor. Ancak maaşında indirim yapmak istememesi Londra ekibini zora koşarken, maaşın yarısını Tottenham, yarısını Real Madrid ödeyebilir.

İspanyol deviyle sözleşmesi 2022’de sona erecek olan Bale’in ayrılmasıyla 15 milyon pound’a yakın tasarruf edecek olan Real Madrid, Paris Saint Germain’den Kylian Mbappe transferi için kaynak yaratmayı hedefliyor.

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