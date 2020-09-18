Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu’nda yollar sporseverler için açılacak !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda 20 Eylül Pazar günü, Tarihi Yarımada'da yollar sporseverler için açılacak. 20 Eylül'de 15. kez koşulacak yarı maraton için parkur güzergahı ve bu güzergaha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Saat 08.45'de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00'a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek.

21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.

21 km'lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde

02.00 ile 13.00 arasında kapanacak yollar Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası Namık Kemal varyant dönüşleri Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı