Vida’da ayrılık çanları çalıyor

Futbolculardan indirim talep eden ancak birkaçı dışında pozitif yanıt alamayan Beşiktaş'ta ayrılık çanları Domagoj Vida için çalıyor. 3 milyon Euro civarında garanti kontratı bulunan, bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu bulan 31 yaşındaki Hırvat stoper, kendisine sunulan son indirim önerisini de reddetti.

Vida'ya, yapılan görüşmede özetle, “İndirime git ya da gelen teklifleri değerlendir” denildi. Ücretinde değişimi kesinlikle kabul etmeyen tecrübeli savunma oyuncusunun, menajeri İstanbul'a çağrıldı.

MONTERO’YA LİSANS

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle ayrılık şartlarını görüşecek. Siyah-beyazlı kulüp Vida'ya gelen teklifleri değerlendirip maaş bütçesinde yer açıp kulüp harcama limitini rahatlatmak da istiyor. Ayrıca yabancı kontenjanında yer açılınca kiralanan genç stoper Montero'ya da lisans çıkarılacak.