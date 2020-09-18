Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Yaldır’a çirkin saldırı: ‘Çingene dedi’

İsveç’in Umea FC takımında forma giyen kanat oyuncusu Deniz Yaldır, ülke basınında gündeme oturdu. Halmstads’a 4-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki yıldız, rakip futbolcu Dusan Djuric’in kendisine ırkçı sözler söylediğini dile getirdi.

Futbol dahil hayatın her alanında ırkçılığa karşı söylemlerin artmasına rağmen, benzer olayların yaşanmasına da engel olunamıyor. Halmstads maçının 67. dakikasında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gören Deniz Yaldır, itiraz etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Halmstads oyuncusu Dusan Djuric / Bildbryan

Ancak kısa süre sonra maç hakeminin yanına giden Türk asıllı İsveçli futbolcu, kendisine ırkçı sözler sarfeden Djuric’i şikayet etti. Maç sonunda açıklama yapan Yaldır, “Pozisyon sonrası olay yerinden ayrıldım ama bana ‘çingene’ dediğini duydum. Sonra çıldırdım. Yan hakeme ve orta hakeme gittim. Ancak hiçbir şey duymadıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

Drusic’in kendisine söylediği sözleri doğruladığını söyleyen Yaldır, “Sonrasında bana ‘doğru duydun, doğru duydun’ dedi. Beni çıldırtan şey buydu” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Umeå-spelarna upprörda på planen efter att Yaldir ska ha mottagit rasistiska phopp pic.twitter.com/zjrGDEQfyF — Dplay Sport (@Dplay_Sport) September 16, 2020

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Yaşananların peşini bırakmayacağını söyleyen Yaldır, kulüp yetkilileri ile görüşecek durumu daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi ve şunları ekledi:

“Yöneticilerle konuşacağız ve ne yapacağımıza bakacağız. Bu tamamen kabul edilemez. Tüm dünyada ırkçılık karşıtı ve faşizm karşıtı kampanyalar var ama yine de futbol sahasında bunun gibi şeyler oluyor ve benim için asla kabul edilemez. Sadece sahalarda değil, hiçbir yerde kabul edilemez.”