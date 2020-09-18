Trabzonspor, Chelsea orta sahası Lewis Baker’ı resmen kiraladı!

Trabzonspor’un KAP’A yaptığı açıklamada, “Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Skor editörü Alican Özcan’ın geçtiğimiz gün incelemeye aldığı Lewis Baker’ın kariyer serüveni;

Geçen sezon 42 futbolcuyu kiralık olarak başka takımlara gönderen Londra takımı, 10 yıldan fazladır altyapı konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Dünyanın dört bir yanından gençleri izleyen ve son 10 yılda 420 futbolcu kiralayan Chelsea, A takıma ise 8 futbolcu verdi.

Bir türlü A takıma yükselemeyen oyunculardan biri olan 25 yaşındaki Jamaika asıllı İngiliz Lewis Baker da, sürekli göç eden inişli çıkışlı bir kariyere sahip futbolcular arasında.

Her iki ayağına da oldukça hakim, duran toplarda etkili ve tekniği yüksek bir oyuncu olarak dikkat çeken Lewis, genellikle orta sahanın merkezinde görev alsa da zaman zaman '10 numara' bölgesine yakın hücum ağırlıklı rollerde de görülebiliyor.

DELE ALLI SAKATLANINCA FORMAYI KAPTI

Chelsea'nin alt yaş takımlarında kendisini gösterdikten sonra Ocak 2015'te Sheffield United'a kiralanan Lewis, dört maç sonra sözleşmesi iptal edilince Chelsea'ye geri döndü.

Ancak Londra'da fazla kalmadı ve MK Dons'a kiralık olarak gönderildi. Şubat 2015'te Tottenham'ın MK Dons'tan satın aldığı Dele Alli, sezonu kiralık olarak MK Dons'ta tamamlayacakken yaşadığı sakatlık planları alt üst etti.

Alli'nin sakatlığı sonrasında doğan boşluğu Lewis ile dolduran MK Dons, sezon sonunda League One'dan Championship'e yükselirken genç futbolcunun sergilediği performans bu başarıda kilit bir rol oynadı.

HOLLANDA'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Şimdilerde Tottenham'ın maestrosu olan Dele Alli'nin yokluğunda 5 yıl önce MK Dons'u bir üst lige yükselten Lewis, sezon sonu geldiğinde Hollanda'nın Vitesse takımına 2 yıl boyunca kiralık olarak gönderildi.

İlk sezonunda ligde oynadığı 31 maçta, biri ‘Sezonun golü' seçilen 5 gol atan Lewis 4 de asist yaparken, aynı zamanda bir maçta 9 şans yaratma rekorunu da kırdı. Hollanda'ya etkili bir giriş yapan Lewis, tarihinde ilk kez KNVB Kupası'nı kazanan Vitesse'nin kilit adamı oldu.

2016-17 sezonunda Vitesse ile 39 maçta forma giyen ve biraz daha hücum ağırlıklı bir futbol sergileyen Lewis, 15 gol-7 asistle kariyer performansını göstererek İngiltere'nin alt yaş milli takımlarına seçildi.

SONRASI HAYAL KIRIKLIĞI…

Hollanda'da geçen iki senenin ardından 2017'de yeniden Chelsea'ye dönen Lewis, 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalasa da Londra ekibi onu kiralık olarak göndermeye kararlıydı. Teknik direktör Garry Monk ile çalışmak için Middlesbrough'ya gitti ancak işler sarpa sardı. Monk yönetiminde ligin ilk 10 maçında forma giyen Lewis, Ekim ayında Monk görevden alınınca sezonun geri kalanında sadece 2 maçta forma giyebildi.

2018-19 sezonunda Leeds United'a gönderilen Lewis, ilk maç için Kasım ayına kadar bekledi ve çoğunlukla yedek kulübesine mahkum kalınca Chelsea anlaşmayı yarıda kesti ve sezonun geri kalanı için Reading'e gönderdi.

Hollanda'da harika iki yıl geçirdikten sonra hayal kırıklıklarıyla dolu günler geçiren Lewis, geçen sezon Almanaya'nın Fortuna Düsseldorf takımına satın alma opsiyonuyla kiralık gitti.

Covid-19 nedeniyle ligler yarıda kalana kadar 8 maça çıkan Lewis 1 gol atabildi.

İNGİLTERE ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARIYLA 45 MAÇA ÇIKTI

İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton'ın Chelsea'de görev aldığı dönemde kiralık oyunculardan sorumlu antrenörü olması ve Baker'i iyi tanıması da transferde önemli bir rol oynadı.