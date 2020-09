Miami Heat’ten final için bir adım daha! Boston soyunma odasında olay!

NBA Doğu Konferansı Final serisinde Miami Heat, Boston Celtics’i bir ara 13 sayı geride olduğu maçta 106-101 yenerek durumu 2-0’a getirdi. Ayrıca bu skorla Florida ekibi, play-off boyunca oynadığı maçlarda 10-1’lik skor yakaladı.

Devre arasında soyunma odasına 60-47 geride giren Heat, 3. çeyrekteki savunması ve hücumdaki etkili oyunuyla geri dönmeyi başararak öne geçti.

Butler 14 sayıda kaldığı maçın son 4 dakikasında çaldığı 3 topla kritik bir işe imza attı. Miami Heat’te Dragic 25 sayı, ilk maça yaptığı blokla damga vuran Adebayo 21 sayı, 10 ribaund ve Duncan Robinson da tamamı çizgi gerisinden isabet olmak süre 18 sayı buldu.

3 STEALS in the final 4 MINUTES of Game 2 for @JimmyButler!

ECF Game 3 Saturday, 8:30 PM ET, ESPN pic.twitter.com/PsRi1KV48g

— NBA (@NBA) September 18, 2020