Mert Hakan takımla çalıştı, Thiam zehirlendi

Süper Lig’in ikinci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. 26 yaşındaki futbolcu, pazartesi günkü maçta teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek durumda. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakat, cezalı ve eksik oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 10.30'da başlayan idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, ardından sahaya geçerek ısınma ve çabukluk hareketleri gerçekleştirdi. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmana devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

THIAM GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam, bugünkü çalışmada yer alamadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Thiam'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla çalışmalara devam edebileceği belirtildi.