Gökhan Töre, Beşiktaş’a döndü! Siyah-beyazlılar transferi resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve eksiklerini tamamlamaya çalışan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre’yi 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz” denildi.

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini böyle duyurdu! pic.twitter.com/iKZJNJaj9W — SKOR (@SozcuSkor) September 18, 2020

Süper Lig’de geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen ve 28 resmi maçta 2 gol ve 5 asiste imza atan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinin en istikrarlı ve en verimli günlerini geçirdiği Beşiktaş’a dönmüş oldu.

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Hepsini toplayınca Beşiktaş etmiyor!

Kariyerinde Yeni Malatyaspor, Hamburg, Bayer Leverkusen, Chelsea U23, West Ham United ve Rubin Kazan’da forma giyen Gökhan Töre bu takımlarda toplam 111 maça çıktı. Töre, sadece Beşiktaş’ta ise 120 maçta görev yaptı.

Diğer kulüplerde attığı toplam gol (10) ve yaptığı toplam asist (13), Beşiktaş döneminin yanına bile yaklaşamazken Töre, siyah-beyazlı formayla 120 maçta 19 gol attı, 29 da asist yaptı. Tekrar çok etkili olduğu dönemlere dönmek isteyen Gökhan Töre, Beşiktaş ile 2015-2016 sezonunda bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.