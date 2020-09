FIBA, Kadınlar Euroleague’de yeni sezon format değişikliğini onayladı

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu belirlenen formatı ve Kadınlar Euroleague 2020-2021 sezonu yönetmeliklerinde yapılan tüm ilgili değişiklikleri onaylamadan önce, daha sonra kulüplere ve ulusal federasyonlarına danışılan birçok seçenek geliştirdi ve format içlerinden seçildi.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun onayladığı formata göre:

– Elemeler 28 veya 29 Ekim 2020’de tek maç üzerinden, tek bir merkezde oynanacak

– Normal sezon yeni ve daha kısa formatıyla dörderli dört grupta oynanacak.

– Normal sezon gruplarının her biri, iki ayrı merkezde oynanacak. Gruplarda yer alan her kulüp her merkezde üç maç olmak üzere toplamda 6 normal sezon maçı oynayacak.

– Normal sezonun ilk merkezindeki grup maçları 29 Kasım – 5 Aralık 2020, ikinci merkezindeki grup maçları ise 17-23 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

– Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselirken, üçüncü sırada bitiren takımlar, takvim kısıtlamaları nedeniyle, Kadınlar Avrupa Kupası'na (Eurocup) katılamayacak.

– Çeyrek finaller, ayrı bir merkezde, iki grupta iki maç üzerinden oynanacak ve kazananlar Dörtlü Final'e yükselecek.

– Çeyrek finaller 14-20 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Yeni müsabaka formatına uyum sağlamak için, sekiz kulüpten oluşan iki grup Kadınlar EuroLeague kurasındaki sıralamaya göre yeniden düzenlendi. Mevcut sekiz takımlık gruplarda 1, 4, 5 ve 8'inci sırada yer alan kulüpler; 2, 3, 6 ve 7 numaralı kulüplerle eşleşecek şekilde bir araya getirildi.

Kadınlar Euroleague'de gruplar şu şekilde:

Grup 1: Dynamo Kursk (Rusya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), DVTK Miskolc (Macaristan)/İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibi

Grup 2: ZVVZ USK Prag (Çekya), Fenerbahçe, LDLC Asvel Feminin (Fransa), VBW Arka Gdynia (Polonya)

Grup 3: UMMC Ekaterinburg (Rusya), Famila Schio (İtalya), TTT Riga (Letonya), Spar Girona (İspanya)/ ACS Sepsi (Romanya) eşleşmesinin galibi

Grup 4: Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Galatasaray, Basket Landes (Fransa)