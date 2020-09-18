Fenerbahçe’de listeye Okaka da eklendi!

Fenerbahçe, golcü transferi için düğmeye bastı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya imza atmasının ardından geniş bir liste hazırlayan sarı-lacivertliler, yeni santrforun 3. haftadaki Galatasaray derbisinde sahada olmasını istiyor.

Takıma ve bütçeye en uygun ismi belirlemek için yoğun bir çalışma sürüyor. Gündemdeki isimler ise netleşti: Porto'dan Ze Luis, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ve sürpriz şekilde listeye giren Udinese'den Stefano Okaka…

OKAKA BİR ADIM ÖNDE

Ze Luis için İspanya ekibi Celta Vigo da devrede ancak Fenerbahçe'nin sunduğu şartlar daha iyi. Aston Villa, Samatta'nın kiralanmasına sıcak baksa da oyuncu İngiltere'den ayrılma konusunda kararsız. Okaka'nın Süper Lig'e uyduğunu düşünen sarı-lacivertliler ise 2.5 milyon Euro bonservis önerdi; yanıt bekliyor. 31 yaşındaki oyuncu da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Bu oyuncuyla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanması daha olası…