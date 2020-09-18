Fenerbahçe, Jailson’u Çin’e gönderdi! KAP’a bildirildi

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonu başında Gremio’dan 4 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Jailson’u gönderdi!

Sarı-lacivertli takım, KAP’a yaptığı açıklamada 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Professional FC ile anlaştıklarını duyurdu. Fenerbahçe, Jailson için 4.5 milyon Euro brüt bonservis bedeli alacak.

Fenerbahçe Kulübü’nün KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira’nın Çin Kulübü Dalian Professional FC’ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.”

TAKIMA BÖYLE VEDA ETTİ

Fenerbahçe, transferin resmen açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Jailson’un veda görüntülerini paylaştı.

Yolun açık olsun Jailson! pic.twitter.com/zbwFJd8hGn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 18, 2020

Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe’de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE’DE 10. AYRILIK

Jailson’un da ayrılmasıyla birlikte bu sezon büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe’de 10. isim ayrılmış olacak. Sarı-lacivertli takım daha önce Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Vedat Muriqi, Tolgay Arslan ile yollarını ayırmıştı, Emre Belözoğlu ise futbolu bırakmıştı.

YILDIZLARLA BİRLİKTE OYNAYACAK

Dalian Pro’da Teknik Direktör Rafael Benitez’in 25 yaşındaki futbolcuyu uzun bir süredir takip ettiği belirtildi.

Dalian Pro’da Marek Hamsik, Salomon Rondon gibi isimlerle birlikte forma giyecek olan Jailson, sarı-lacivertlilerle çıktığı 63 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.