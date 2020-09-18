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Cengiz Ünder, Leicester City’nin sağlık kontrolünden geçti

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralayacağı milli futbolcu Cengiz Ünder'i sağlık kontrolünden geçirdi.

10:41 -
Haberler Futbol
Cengiz Ünder, Leicester City’nin sağlık kontrolünden geçti

İtalya Serie A ekibi Roma ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder’in  Premier Lig ekibi Leicester City’ye transferi tamamlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu İngiliz kulübü için sağlık kontrolden geçti.

Leicester City’nin 3 milyon Euro kiralama ücreti ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonuyla  kadrosuna katacağı milli yıldız sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. Bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016’da Altınordu’dan Süper Lig ekibi Başakşehir´e transfer olmuş gösterdiği performansla da 1 yıl sonra 14 milyon 250 Bin Euro bedelle İtalyan ekibi Roma’nın yolunu tuttu.

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Son güncelleme: 10:43 18.09.2020