Bu seviyede atacaksın

Galatasaray’ın, Neftçi Bakü karşısında aldığı galibiyet öyle hafife alınmamalı. Kazanma alışkanlığı önemli. Bir lig, bir Avrupa maçı takıma moral oldu. Geçen sezonun aksine bu sezon gol bölgelerinde sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum.

Oyuna kendisini veren oyuncular ayaklarına gelen fırsatları iyi değerlendirirse böyle galibiyetler de kaçınılmaz oluyor. Hani Fatih Hoca kaybedilen puanların ardından her zaman der ya, “Bu seviyede yakaladığın zaman atacaksın” diye… İşte dün izlediğimiz Galatasaray da aynen böyle yaptı. Topa hakimdi, duran toplarla rakip kaleyi zorladı, baskı yaparak rakibi hataya zorladı, sahada herkes işini yaptı. Biri hariç!

Türkiye’deki kaliteli yabancılar listesinde herhalde Belhanda'yı ilk 5'e yazarız. Ama olmayınca olmuyor. Tamam, eldeki futbolcuyu pazarlamak için oynatacaksınız ama oyuna kendini veremiyor. Nitekim Fatih Hoca da bunu görmüş olacak ki 45 dakika tahammül edebildi. Daha sezonun başı ve transfer tahtası kapanmadı. Galatasaray acilen kreatif oyuncu sorununu çözmeli.

Neftçi Bakü nispeten zayıf bir rakip olsa da sprint özelliği olan oyuncularıyla birkaç pozisyon üretebildi. Bir tane de gol attı. İşin şakası bir yana Linnes sağ kanadı koridor yaptı. Ancak yenen golde 5 Galatasaraylı oyuncu Mamadou'ya o kafayı vurdurdu. Diagne hep kafamı karıştırmıştır. Tanımasak bu adamın bizim hayatımızda Iorfa'dan bir farkı olmayacak. Sezona gollerle başladı, şimdi Falcao düşünsün! Emre'ye de bir nazar boncuğu şart. Galatasaray, geleceğe yatırım yaparak nokta transferi yaptı. Fırsatçılığını ve takipçiliğini konuşturdu.

Galatatasaray’ı Avrupa'daki 100. galibiyeti için de tebrik ediyorum, yolun açık olsun.