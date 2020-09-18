Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor’un UEFA’daki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Türk takımlarının bir sonraki turda karşı karşıya geleceği muhtemel rakipleri UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu.

24 Eylül’de sahasında Rio Ave’yi konuk edecek olan Beşiktaş, Portekiz temsilcisini elemesi halinde play-off turunda Milan-Bodo Glimt maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş gibi 24 Eylül’de sahasında Hajduk Split ile oynayacak olan Galatasaray ise Willem-Rangers karşılaşmasında turu geçen ekiple eşleşecek.

Perşembe günü Rosenborg deplasmanına gidecek olan Alanyaspor da turu geçmesi halinde Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.

Beşiktaş ve Alanyaspor, turu geçerlerse iç sahada, Galatasaray ise deplasmanda oynayacak.

1 Ekim’de oynanacak olan play-off turu eşleşmeleri şu şekilde: