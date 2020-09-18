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Sözcü

Antalyaspor’da 50’ye yakın corona pozitif çıktı, İstanbul’a geliş iptal edildi

Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Maç öncesi yapılan corona virüsü testinde yaklaşık 50 kişide pozitif vakaya rastlanınca, kafilenin İstanbul'a uçuşu iptal edildi. Tüm takım yanlış sonuç ihtimaline karşı yeniden teste sokulacak

16:40 -
Haberler Antalyaspor
Antalyaspor’da 50’ye yakın corona pozitif çıktı, İstanbul’a geliş iptal edildi

Süper Lig’de yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor’da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Akdeniz ekibinde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibe yapılan testlerde yaklaşık 50 pozitif vaka tespit edildi.

Ajansspor’da yer alan habere göre; Antalyaspor kafilesini İstanbul’a getirecek uçak bugün saat 15:00’te kalkacaktı ancak uçuş corona virüsü vakaları sebebiyle iptal edildi.

Testlerde hata olabileceği ifade edilirken tüm takıma yeniden test yapılacak. Testlerde olabilecek hata şüphesi nedeniyle Antalyaspor yapılacak yeni testlerin ardından vaka sayısını açıklayacak.

Takımda 14 kişiden fazla kişinin yeniden pozitif çıkması halinde Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde.

Antalyaspor beşiktaş Corona
Son güncelleme: 16:47 18.09.2020