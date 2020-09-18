Antalyaspor’da 50’ye yakın corona pozitif çıktı, İstanbul’a geliş iptal edildi

Süper Lig’de yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor’da corona virüsü test sonuçları belli oldu. Akdeniz ekibinde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibe yapılan testlerde yaklaşık 50 pozitif vaka tespit edildi.

Ajansspor’da yer alan habere göre; Antalyaspor kafilesini İstanbul’a getirecek uçak bugün saat 15:00’te kalkacaktı ancak uçuş corona virüsü vakaları sebebiyle iptal edildi.

Testlerde hata olabileceği ifade edilirken tüm takıma yeniden test yapılacak. Testlerde olabilecek hata şüphesi nedeniyle Antalyaspor yapılacak yeni testlerin ardından vaka sayısını açıklayacak.

Takımda 14 kişiden fazla kişinin yeniden pozitif çıkması halinde Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde.