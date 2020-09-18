Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele eden temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde oynayacakları play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

24 Eylül’de oynanacak maçlarda Alanyaspor, Rosenborg’u (Deplasman); Beşiktaş, Rio Ave’yi (İç saha); Galatasaray da Hajduk Split’i (İç saha) elenmesi halinde çift maç üzerinden play-off turu maçlarına çıkacak. Pandemi yüzünden sıkışan fikstürde eleme turları tek maç, play-off turu ise çift maç üzerinden oynanacak.

ALANYASPOR

Sporting CP (Portekiz) / Aberdeen (İskoçya)

Mura (Slovenya) / PSV Eindhoven (Hollanda)

Copenhagen (Danimarka) / Piast Gliwice (Polonya)

BEŞİKTAŞ

CSKA-Sofia (Bulgaristan) / B36 (Faroe)

AC Milan (İtalya) / Bodo/Glimt (Norveç)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Motherwell (İskoçya)

GALATASARAY

Rostov (Rusya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Willem II (Hollanda) / Rangers (İskoçya)

Fehervar (Macaristan) / Reims (Fransa)

FCSB (Romanya) / Slovan Liberec (Çekya