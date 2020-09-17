Trabzonspor yeni forvetini açıkladı: Benik Afobe!

Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamada şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir.”

Kongo asıllı İngiliz futbolcu Arsenal altyapısında başladığı futbol kariyerine Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, MK Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City gibi takımları sığdırdı.

ÇAPRAZ BAĞ SORUNU

2012-13 sezonunda Arsenal’in U 23 takımında forma giydiği sırada çapraz bağ sakatlığı yaşan tecrübeli forvet, yaklaşık 217 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Sonrasında büyük bir sakatlık yaşamayan Afobe, geçen sezon kiralık gittiği Briston City’de sezona hızlı bir başlangıç yaptı. İlk 6 haftada 3 gol atan Afobe, bonservisine sahip olan Stoke City’ye karşı oynadığı maçta yine çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve 6 ay futbol oynayamadı.

Sezonun geri kalan kısmında da fazla süre alamayan Afobe, sezonu ilk haftada attığı 3 golle tamamladı. Alt yaş milli takımlarında İngiltere için ter döken tecrübeli futbolcu, A Milli Takım seviyesinde ise Demokratik Kongo’yu tercih etti.

WOLVES VE BOURNEMOUTH’TA ZİRVE

2015’te Wolverhampton’ın 2.6 milyon Euro bedelle transfer ettiği golcü oyuncu, gösterdiği etkili performansla bir yıl sonra Bournemouth’a 13.3 milyon Euro’ya gitti.

İki sezon sonra 11.4 milyon Euro’ya eski takımı Wolves’a dönen deneyimli futbolcu, 2019’da Stoke City tarafından 13.5 milyon Euro bedelle kadroya dahil edildi.

Bournemouth ve Wolverhampton formasıyla kariyer sezonlarını yaşayan Kongo asıllı İngiliz forvet, Bournemouth’ta çıktığı 70 maçta 11 gol-4 asist, Wolverhampton’da oynadığı 64 maçta ise 29 gol-7 asistlik grafik yakaladı.