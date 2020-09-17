Sörloth’un herkesi şaşırtan hikayesi! Leipzig’e satış tamam, Trabzonspor da kazandı…

Herkesi şaşırttı Alexander Sörloth. Geçtiğimiz sezon Lig tarihimizin en etkileyici santrfor performanslarından birini sundu. Bu kadarını kimse beklemiyordu. Ne kendisi, ne kulübü Crystal Palace, ne de kiralayıcısı Trabzonspor. Sonuçta bu hikayenin üç ayağı da kazandı. Norveçli oyuncu neredeyse tamamen Türkiye macerasının etkisiyle 24 milyon Euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibi RB Leipzig’e transfer oldu. Futbolcunun bir yıl daha kiralık olarak haklarını elinde bulunduran Trabzonspor da kartlarını doğru oynayarak bu miktarın yarısını (12 milyon Euro) kazandı. Sözcü Skor editörü Ümit Genç’in Trabzonspor kaynaklarından aldığı bilgiye göre transferden gelecek (detayları henüz belli olmayan) bonusların dahi yarısı Karadeniz ekibine kalacak. Ancak Sörloth’un hala ödenmemiş alacaklarının olduğunu ve bunların da Trabzonspor’un alacağı bonservisten düşüleceğini ekleyelim. Almanya’da sağlık kontrolünden geçecek oyuncunun transferi an meselesi.

Tüm Trabzon şehri bunu artık biliyor ama bir not olarak ekleyelim: Trabzonspor’un 6 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu, buna karşı C.Palace’ın da 9 milyon Euro’ya bir geri alma opsiyonu bulunmaktaydı. Bu nedenle iki kulübün de onayı olmadan transfer gerçekleşemiyordu. Oyuncu Trabzon’a dönmeyi reddedince başka şansı kalmayan kulüpler bugün anlaşmaya vardı, kiralık sözleşmesi yukarıda anlattığımız şartlar uyarınca bozuldu.

CEZA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Sörloth Ocak 2018’de transferin son günü Danimarka’nın Midtjylland takımından transfer edilmişti. Ancak o sezon forma giydiği (12’si yedekten gelerek) 16 Premier Lig maçında golle tanışamamıştı. Türkiye’deki Sörloth ise başka biriydi. 49 maçta 33 gol. Trabzonspor’a Kupa’yı kazandıran gol de bunlara dahildi. Bu formuyla Norveç Milli Takımı’ndaki yerini de sağlamlaştırdı.

Trabzonspor’da her şey yolunda gidiyordu. Peki Sörloth için ne değişti? Yanıt: Karadeniz ekibi UEFA’dan Avrupa kupalarına katılma cezası aldı. Ve Sörloth’un en büyük arzusu Şampiyonlar Ligi’nde forma giymekti. Hatta kendisini isteyen Tottenham ve Mourinho yerine Leipzig tercihi yapmasının nedenlerinden biri de buydu.

Trabzonspor’un İngiliz Teknik Direktörü Eddie Newton’ın sözleri ihtiyacımız olan ipuçlarını veriyor:

“Onun 1 yıl daha kalmasını çok istedik. Ama burada olmak istemediğini söyledi. Bir oyuncu kalmak istemiyorsa, ona izin vermek ve yerine birini bakmak en doğrusu.”

HAYALLERİ KIRAN BİR PERFORMANS

Oyuncuyu baştan beri izleyen ve keşfeden kulüp Palace’tı. Onu ilk kez Hollanda takımı Groningen’de oynarken fark ettiler. 38 maçta attığı 5 gol hiç de umut vermiyordu ama Midtjylland potansiyele yatırım yaparak oyuncuyu kadrosuna kattı. Bunun ödülünü de aldılar. Sörloth 26 maçta 15 gol ve 9 asist üretti. İngiliz Championship takımları onu izliyordu ancak en çok isteyen Crystal Palace scoutu oldu. 9+2 milyon poundluk bir teklifle Norveçli Premier Lig’in yolunu tutmuştu. Küme düşmeme mücadelesi veren Palace’ın beklentisi büyüktü, hemen katkı vermesi bekleniyordu. Uyum sorunlarını aşmaya, adaptasyona vakit yoktu. Midtjylland’ın 4-3-3’ünde çok etkili olan oyuncu, ikili hücum formasyonunda, kuvvet timsali PL savunmacıları arasında neredeyse hiçbir şey sunamadı. Belçika’da Gent kiralık macerası da onun hakkında şüpheci olanları doğrular gibiydi. 22 maçta sadece 5 gol.

Ama futbolcular robot değil ve performansları etkileyen sayısız etken mevcut. Trabzonspor Sörloth’un dört yıl içindeki yedinci takımıydı. Yedinci takımda; Karadeniz’in yeşili, futbolla yatıp kalkan ahalisi ve tertemiz havası… Bazen sizi ‘Kuzeyin Kralı’ yapmaya yetiyor.

Ancak bir yılda yaşanan tüm bu dönüşümü sanırım en iyi Sörloth’un kendisi özetler:

“Her şey kendine inanmaya gelip çatıyor. Bir yıl önce kulübüm için bile çok az oynayabiliyordum, uzun bir süredir gol atamamıştım. Bu zihninizde sürekli yankılanıyor. Ama şimdi özgüvenim yüksek. Gollerimi atıyorum, her şey içgüdülerle oluyor. Artık önüme çıkan fırsatlar hakkında kafa yormuyorum. Onları değerlendirip geçiyorum.”

Sörloth şimdi sekizinci kulübe ve kariyerindeki yedinci farklı ülkeye hazırlanıyor. Bundesliga’da ve Devler Ligi’nde sahne alacak. Trabzonspor ise onun yerini Premier Lig’in bir başka potansiyelli ama talihsiz ismi ile Benik Afobe ile doldurmaya çalışacak. Bakalım Trabzon şehri futbol dünyasını şaşırtan yeni bir hikaye daha yazabilecek mi?

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