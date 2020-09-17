Şampiyonlar Ligi’nin play-off turuna yükselen son ekipleri elli oldu

Şampiyonlar Ligi´nde Play-off turuna yükselen son 5 takım bugün oynanan maçların ardından belli oldu. Günün ilk maçında Omonio Nicosia, sahasında Kızıl Yıldız ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada Kızıl Yıldız´a penaltı atışları sonrasında 4-2’lik üstünlük sağlayan Omonio Nicosia play-off turuna yükselen taraf oldu.

MACCABİ TEK GOLLE TURLADI

3´üncü ön eleme turundaki diğer bir eşleşmede ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, sahasında Belarus temsilcisi Dinamo Brest´i konuk etti. Ev sahibi ekip 50´nci dakikada Dan Biton´un penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek turu geçmeyi başardı.

REBROV’LU FERENCVAROS, ZAGREB´İ ELEDİ

Daha önce Türkiye´de Fenerbahçe forması giyen Sergiy Rebrov´un çalıştırdığı Ferencvaros, sahasında Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb´i konuk etti. Rebrov´un öğrencileri karşılaşmayı 2-1 kazanarak play-off turuna yükselen taraf oldu. Ferencvaros´a galibiyeti getiren golleri 2´nci dakikada Lovrencsics ve 65’inci dakikada Myrto Uzuni kaydetti. Zagreb´in karşılaşmadaki tek golünü ise 23´üncü dakikada Myrto Uzuni kendi kalesine gönderdi.

MOLDE PENALTILARLA TURLADI

Norveç ekibi Molde, Azerbaycan temsilcisi Qarabağ Ağdam´ı penaltı atışları sonrasında eleyerek play-off turunu yükseldi. 3´üncü ön eleme turunda Qarabağ´ın konuğu Molde oldu. Normal süresi 0-0´lık eşitlikle geçilen mücadelenin uzatma dakikalarında Molde, Hussain´in ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı ve uzatma dakikaları da golsüz eşitlikle sona erdi. Penaltı atışları sonrasında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Molde, turu geçen taraf oldu.

GECENİN SON MAÇINDA GÜLEN MİDTJYLLAND

3´üncü ön eleme turunun son maçında ise Danimarka ekibi Midtjylland, sahasında İsviçre temsilcisi Young Boys´u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Midtjylland oldu. Ev sahibi ekip, 51´inci dakikada Lefort´un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 61´inci dakikada Dreyer, attığı golle farkı 2´ye yükseltti. 83´üncü dakikada sahneye çıkan Awer Mabil, skoru 3-0´a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Young Boys´u 3-0 mağlup eden Midtjylland, play-off turunu yükselen son takım oldu.