Neftçi Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Cimbom Avrupa Ligi maçına çıkıyor…

Süper Lig’de ilk hafta geçtiğimiz hafta geride kaldı ve futbol tutkunları özlemini gidermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü oldu.

GALATASARAY NEFTÇİ BAKÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Netfçi Bakü maçı bu akşam 19:00’da oynanacak. Galatasaray Neftçi Bakü'yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül'de oynanacak. Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray Neftçi Bakü maçı Spor Smart kanalında yayınlanacak.

100. GALİBİYET İÇİN

Avrupa kupalarında 13 maçtır galibiyete hasret olan, deplasmanlarda 20 maçtır kazanamayan Galatasaray, barajı aşmak istiyor. Cimbom, kazanırsa, Avrupa’daki 100. galibiyetini elde edecek. Aslan’ın, 285 karşılaşmada 99 galibiyet ve 111 mağlubiyeti bulunuyor.