Neftçi Galatasaray maç özeti ve golleri! Aslan turladı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Neftçi Bakü’yü Diagne (2) ve Luyindama’nın golleriyle 3-1 yenmeyi başardı. Galatasaray bu sonuç ile üst tura çıkarak Hırvatistan’ın Hajduk Split takımıyla eşleşti.

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ

Dk. 1: Maç başladı.

Dk. 3: Ryan Babel sol kanattan topla ceza sahası içerisine kadar girdikten sonra, topu içeri çıkarıyor. Neftçi Bakü savunması araya giriyor ve topu kornere gönderiyor.

Dk. 9: Ömer Bayram'la Galatasaray tehlikeli geldi. Ömer'in vuruşunda kaleci başarılı.

Dk. 13: Linnes ortaladı, Diagne'nin kafası direkten döndü! Galatasaray, baskıyı artırdı.

GOL! Dk. 19: Ryan Babel'in pasıyla topla buluşan Martin Linnes sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girer girmez ortasını yaptı. Mbaye Diagne de altı pas önünde kafa ile topu filelere gönderdi.

Dk. 37: Neftçi Bakü bu dakikada etkili geldi. Yusuf Lawal'ın pasıyla topla buluşan Prince Ibara kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu gönderdi ve top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Dk. 41: Saman Nariman Jahan'ın şutunda defanstan dönen top Namık Alaskarov'un önünde kaldı. Namık Alaskarov'un ceza sahası dışından çektiği sert şut tekrar Marcao'dan döndü ve top köşe bayrağına çarpıp taça çıktı.

Dk. 45: İlk yarı sona erdi.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

GOL! Dk. 46: Neftçi Bakü, ikinci yarının hemen başında kornerden Mbodj skoru 1-1'e getirdi.

GOL! Dk. 49: Galatasaray hemen cevap verdi ve Luyindama ile skor 2-1 oldu. Aslan yeniden öne geçti!

GOL! Dk. 63: Mamadov'un büyük hatasında topu kapan Emre, Diagne'yi buldu, Diagne topu ağlara gönderdi: 3-1.

ASLAN “DALYA” DEDİ!

Avrupa kupalarında 99 kez sahadan üstün ayrılan Galatasaray, 3-1 kazandı ve Avrupa'da 100. galibiyetini elde etti.

TERİM’DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK!

Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK maçındaki 11'de değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao'nun yerine Linnes, Ömer Bayram, Babel ve Diagne'ye görev verdi. Linnes sahaya kaptan olarak çıktı.