NBA’de yılın en iyi 5’leri belli oldu! LeBron James rekor kırdı

NBA’de heyecan play-offlarda konferans finalleriyle devam ederken, sezonun ödülleri de sahiplerini buluyor.

Yılın en iyi 6. adam ödülü Los Angeles Clippers’tan Montrezl Harrell, yılın çaylağı ise Memphis Grizzlies’ten Ja Morant seçilmişti.

Son olarak NBA yaptığı açıklamada yılın en iyi 5’lerini açıkladı. LeBron James, 16. kez yer aldığı listeyle birlikte, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan ve Kobe Bryant gibi efsaneleri geçerek rekor kırdı. James daha önce 2 kez ikinci, bir kez da üçüncü takıma seçilmişti.

Öte yandan LeBron ve Giannis Antetokounmpo oyların tamamını alarak kadroda yer alan iki isim oldu.

LeBron James earns his NBA RECORD 16th All-NBA Team selection!@KingJames passes 15-time All-NBA Team selections Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant and Tim Duncan. pic.twitter.com/WPyLXq7gFD — NBA (@NBA) September 16, 2020

LUKA DONCIC, DUNCAN’DAN SONRA İLK KEZ

Dallas Mavericks’in Sloven yıldızı Luka Doncic, 1998-99 sezonunda en iyi 5’e seçilen Tim Duncan’dan sonra ikinci sezonunda yılın en iyi kadrosuna giren ilk isim oldu.

21 yaşındaki yıldız ayrıca Kevin Durant, LeBron James, Tim Duncan, Rick Barry and Max Zaslofsky’den sonra kadroya giren 6. genç isim olmayı başardı.

Yılın en iyi 5’i: LeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Yılın en iyi ikinci 5’i: Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Pascal Siakam (Toronto Raptors).

Yılın en iyi üçüncü 5’i: Jayson Tatum (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Russell Westbrook (Houston Rockets).