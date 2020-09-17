Juventus Suarez ve Dzeko için beklemeye geçti! Yılın en büyük iki transferi…

Ümit Genç – İtalya Serie A’da milli futbolcumuz Merih Demiral’ın da formasını giydiği Juventus yaz transfer döneminin en çok konuşulacak transferlerine hazırlanıyor…

Barcelona’dan ayrılma kararı alan Uruguaylı golcü Luis Suarez’i yeni sezonda Ronaldo’ya partner yapmak için kolları sıvayan Juve, yabancı kontenjanı nedeniyle transferi henüz gerçekleştiremedi.

İTALYA VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURU

Serie A kurallarına göre bir takım transfer dönemi boyunca Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmayan sadece 2 transfer yapabiliyor. İtalyan ekibi bu hakkını Brezilyalı Arthur Melo ile ABD’li Weston McKinney’i alarak kullandı. Bu nedenle Suarez transferi kontenjan sorununa takıldı. Bunun için hummalı bir çalışma başladı. Luis Suarez’in, Juventus’a transferini engelleyen pasaport sorununu çözmek için çifte vatandaşlık alması gerekiyordu.

Yapılan başvuruların ardından Suarez, İspanya’daki Barcelona idmanının hemen ardından acil olarak uçakla İtalya’nın Perugia kentine giti. İtalyan vatandaşlığı alabilmek için gerekli işlemleri tamamlamak zorunda olan Uruguaylı golcü İtalyanca sınavına alındı.

BÜROKRATİK SÜREÇ BEKLENİYOR

İtalya basınında çıkan haberlerde; yazılı ve sözlü olarak İtalyanca sınavına giren Suarez’in yeterli düzeyde puan alarak başarılı bir şekilde sınavı geçtiği aktarıldı.

Yaz transfer döneminin en ses getirecek anlaşmalarından birinin gerçekleşmesi için bürokratik sürecin başladığı ancak İtalyan hükümetinin Suarez’e vatandaşlık verme işleminin 1 aylık bir süreyi bulabileceği belirtiliyor.

DZEKO’YA DA TEKLİF YAPILDI

Transfer dönemi sona ermeden mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Juventus yaşanan belirsizlik nedeniyle işi şansa bırakmamak adına Roma’nın Bosnalı yıldızı Edin Džeko’ya da teklif yaptı. Oyuncuyu ikna eden İtalyan ekibinde Roma ile yapılacak son görüşmelerin ardından iki transferin de mutlu sonla bitirilmesi bekleniyor. Roma’nın Napoli’den Arkadiusz Milik’i kadrosuna katmasının ardından 2022’ye kadar sözleşmesi olan Dzeko’nun transferine onay vereceği konuşuluyor.

RONALDO-SUAREZ-DZEKO OLUR MU?

Barcelona’da Ronald Koeman’ın takımda istemediği Suarez’in ardından Dzeko’yu da gözüne kestiren Juventus 2 transferi gerçekleştirirse Ronaldo ile birlikte gelecek yıl müthiş bir hücum hattına sahip olacak.