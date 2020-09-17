Hukuk savaşından bir aşk doğdu! Maya Moore ve Jonathan Irons evlendi

WNBA’in süper yıldızlarından Minnesota Lynx oyuncusu Maya Moore, 2019 senesinde basketbola ara vermiş ve hukuk alanında çalışmalarda bulunacağını açıklamıştı. Moore’un amacı avukat olup henüz 18 yaşındayken haksız bir şekilde 50 sene hapis cezası alan Jonathan Irons’ı içinde bulunduğu esaretten kurtarmaktı.

Şu anda 40 yaşında olan Irons, 2 Temmuz 2020’de Missouri'de bulunan ceza evinden Moore’un çabaları ile tahliye edildi. 18 yaşında hırsızlık ve cinayete teşebbüs iddiasıyla 50 sene hapis cezasına çarptırılan Irons, yargıcın sanıkla ilgili iddiayı “zayıf kanıtlar” gerekçesiyle tersine çevirmesi üzerine 22 senenin sonunda özgürlüğüne kavuştu.

Ancak film senaryolarını anımsatan bu olayın finali masalsı bir mutlu sonla bitti. Maya Moore dün “Good Morning America” programında yaptığı açıklamada Jonathan Irons ile evlendiklerini söyledi: “Birlikte yapacağımız çalışmaları artık bir evli çift olarak yapacağız. Birkaç ay önce evlendik ve hayatımızın yeni bir dönemine adım attık.”

Aralarındaki romantik duyguların zaman içinde geliştiğini belirten Moore, “13 yılda bir dostluk gelişti ve büyük bir hukuki mücadeleye girdik. Zamanla tanrı kalplerimizde aşkımızı büyüttü” diye konuştu.

Aynı programda söz alan Irons da Maya Moore’a cezaevi görüşmeleri sırasında evlenme teklif ettiğini ama ‘Şimdi yanıt verme’ dediğini anlattı.

“Onunla evlenmek istiyordum ama aynı zamanda onu korumak istiyordum çünkü hapisteki biriyle ilişki yaşamak çok zor ve acı veren bir şey. Onun kapana kısılmış gibi hissetmesini istemedim. Kendisini serbest hissetmesini, tüm bunlar fazla geldiği takdirde hayatını yaşayıp bir başkasını bulmasını istedim. Çünkü bu zor.”

Gerçek evlilik teklifinin beklemeye değdiğini söyleyen Irons o anları şöyle anlattı:

“Hapisten çıktığımda, bir otel odasındaydık, bazı arkadaşlarımız da bizimle birlikteydi. Çok yorgunduk, yaşadığımız heyecandan bitkin düşmüştük. Sonra ikimiz odada yalnız kaldık, dizimin üstüne çöktüm, ona baktım, o da farkındaydı her şeyin. ‘Benimle evlenir misin?’ dedim. ‘Evet’ dedi.”

HAKSIZ HÜKÜM

Ailesiyle bir araya gelen ve duygusal anlar yaşayan Irons’ın cinayeti işlediğine dair hiçbir fiziksel kanıt bulunmuyordu. Hüküm için kanıt olarak gösterilen itirafın video veya ses kaydı yoktu. Sorgulamayı yapan polis memurunun yazılı notlarının ise kayıp olduğu bildirilmişti. Irons tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından 50 yıl cezaya çarptırılmıştı. Irons, suçunu itiraf edeceği anlamına geleceği için şartlı tahliyeye başvurmayı da reddetmişti.

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Moore’un Instagram’ı üzerinden paylaştığı videoda, cezaevinden çıkan Irons’ı gördüğü sırada önce dizleri üzerine çöktüğü ve ardından Irons’a sarıldığı görülüyor. 2014 senesinde MVP seçilen, iki kez olimpiyat şampiyonu ve 6 kez all star seçilmeyi başaran Moore, basketbola ara verdiğinde müvekkilinin adını vermemiş ve hukuk alanında siyah hakları ve özgürlük için savaşmak istediğini söylemişti.

Erkek basketbol yıldızlarına kıyasla çok daha düşük bir maaş sahibi olan Moore, sahip olduğu parayı kariyerli avukatlardan destek almak için kullandı. Yapılan itirazlar ve dava süreçleri sonunda Irons’ı özgürlüğüne kavuşturan Moore’un bu süreç sonrası basketbola dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Yıldız oyuncu 2020 sezonunda kenarda oturacağını açıkladığı sırada 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da yer almayacağını belirtmişti. 31 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında yaptığı açıklama sırasında corona virüsü henüz pandemiye dönüşmemişti.

BÜYÜK BİR KARİYER

2014 senesinde lig MVP'si olan, 6 kez All-Star Moore; Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda ABD ile zafere ulaşmıştı. Ayrıca ünlü basketbolcunun 2012 ve 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları altın madalyaları da bulunuyor.

WNBA'de senelik 120 bin dolar kazanan Moore (LeBron James'in bir normal sezon maçında kazandığı maaşın dörtte birine eşit), Avrupa'da da forma giyiyordu.