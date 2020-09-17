Holdenstedt sosyal mesafe sayesinde Molzen’i 37-0 yendi

Almanya'nın Aşağı Saksonya Ligi'nde oynanan bir maçta sosyal mesafe tarihi bir skor getirdi! Holdenstedt, rakibi Molzen'in corona virüsünden dolayı sosyal mesafe gözeterek yeşil sahada yer almasının ardından sahadan 37-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Molzen'in başkanı Patrik Ristow maç öncesi, Holdenstedt'in önceki hafta karşılaştığı Eddelstorf takımında bir kişinin corona testinin pozitif çıktığını ve rakiplerinin risk içerdiğini belirterek erteleme istedi! Ancak Molzen'in erteleme talebi as takımlarda kabul edilirken, PAF maçları için ret geldi.

Holdenstedt oyuncularının testleri negatif çıksa da temastan sonra 14 günlük kuluçka döneminin sonuçlanmadığını belirten ev sahibi takım, maça çıkmama cezası almamak için ilginç bir yol buldu. Sosyal mesafe kuralına uyan, her türlü temastan kaçınan ve maç boyu saha dışındaymış gibi corona protokolüne uygun davranan Molzen, Holdenstedt'e tarihi bir skorla mağlup oldu.

‘CEZA ALMAK İSTEMEDİK!’

Maç sonrası konuşan Molzen Başkanı Ristow, “PAF takımı oyuncularımız her ihtimale karşı temastan kaçınmak istediklerini belirtti. 14 günlük kuluçka süresi geçmemişti. As takım için erteleme geldi ama ne yazık ki PAF için gelmedi. Teknik ekip ve kulüp yöneticileri olarak takımdan sorumluyuz. Hastalığın yayılmasını sağlayabilecek bu gibi durumları engellemek herkesin faydasına. Ayrıca kulüp olarak maça çıkmayarak gereksiz bir ceza da almak istemedik. Bu kulübün finansal durumunu daha da kötü etkilerdi” diye konuştu.

Holdenstedt'in antrenörü Florian Schierwater ise “Ortada maçı oynamamak için hiçbir neden yoktu” derken, “Oyuncularımızın hiçbirinin Eddelstorf oyuncusuyla teması olmadı. Pozitif çıktıktan sonra test olduk. Sağlık ekibimize göre ekibin yarısının teste girmesine gerek bile yoktu” açıklamasını yaptı.