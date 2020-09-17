Hakan Çalhanoğlu Milan’ı sırtladı gidiyor! Yine muhteşem gece…

Milan’da gecenin kahramanı yine Hakan Çalhanoğlu oldu… UEFA Avrupa Ligi 2’inci Ön Eleme Turu maçında İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers’a konuk olan Milan sahadan 2-0’lık skorla ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

IBRAHIMOVIC’E YİNE ASİST

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic’in golünde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcumuz, ilk 11’de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yükselen Milan, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaşacak.

PANDEMİDEN SONRA COŞTU

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan geçtiğimiz sezon başı ortaya koyduğu kötü performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Corona virüsü salgını süreci öncesinde 26 hafta sonunda 9. sırada yer alan Milan lige verilen ara sonrasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yükselen performansıyla adeta uçuşa geçti.

Zlatan İbrahimovic ile iyi bir uyum yakalayan Hakan Çalhanoğlu’nun asist ve gollerle verdiği katkı takım arkadaşlarını da ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz yılın özellikle son döneminde büyük çıkış yakalayan Çalhanoğlu Milan formasıyla 38 maçta 11 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı.

MİLAN İLE SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

Milan’ın 2017’de Leverkusen’den 23.30 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. İtalya basınında yer alan haberde Zlatan Ibrahimovic ile henüz anlaşma sağlayamayan Milan’ın bu konuda acele etmediği, Hakan Çalhanoğlu’nu ise takımda tutmak için kısa süre içerisinde menajeriyle görüşme yapılacağı belirtildi.

Hertha Berlin, Leipzig ve Schalke 04’ün ilgilendiği Hakan’ın 2,5 milyon Euro’luk yıllık ücretine zam yapıp sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak istiyor.