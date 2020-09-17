Galatasaray, Azerbaycan’da tur ve 100. galibiyet peşinde

Galatasaray, Avrupa macerasına Bakü'de başlıyor. Sarı-kırmızılılar, dost ve kardeş ülkenin temsilcisi Neftçi Bakü deplasmanında tur arayacak. Pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak bu elemede, kazanan taraf tur atlayacak. Temsilcimiz Neftçi'yi geçerse 3. turda Renova-Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda yıldız isimler Arda, Feghouli, Emre Kılınç ve Falcao'nun birlikte ilk 11'de olması bekleniyor. Yeni transferlerden Etebo ise İstanbul'da bırakıldı. 7.9 milyon Euro'luk tahmini kadro değeri bulunan Azeri ekibinin en değerli ismi orta saha oyuncusu 900 bin Euro ile kaptan Emin Makhmudov. Cimbom'un değeri ise 72.6 milyon Euro.

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100. GALİBİYET İÇİN

Avrupa kupalarında 13 maçtır galibiyete hasret olan, deplasmanlarda 20 maçtır kazanamayan Galatasaray, barajı aşmak istiyor. Cimbom, kazanırsa, Avrupa'daki 100. galibiyetini elde edecek. Aslan'ın, 285 karşılaşmada 99 galibiyet ve 111 mağlubiyeti bulunuyor.

SON İKİ ELEME HÜSRAN

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunda hüsran yaşadı. Cimbom, 2010-11'de Karpaty, 2017-18'de ise Östersunds takımlarına elendi.

MUHTEMEL 11’LER

Netfçi Bakü: Mammadov, Emirli, Mbodj, Krivotsyuk, Dias, Mamadou, Makhmudov, Bougrine, Lawal, Alaskarov, Monrose

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Emre, Falcao

Stat: Bakü Olimpiyat

Saat: 19.00

Hakem: Kevin Clancy