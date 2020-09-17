Fatih Terim: ‘İyi ki hayatımda Galatasaray var!’

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup edip adını bir üst tura yazdırmayı başarırken müsabakanın ardından Fatih Terim basın toplantısında takımını, oyunu ve Avrupa’daki hedeflerini değerlendirdi.

Terim, “Memnunum oyuncularımdan, iyi mücadele ettiler. Bol pozisyon bulduk. Kornerden yenen gol dışında turu garanti edecek bir oyun tarzını ortaya koydular. Belki hafta sonunu düşündüler, belki kazanırız dediler ama ben oynanan oyundan memnunum” dedi.

Maç eksiği bulunan isimlerden de söz eden ve rotasyon tercihine de açıklık getiren Terim, “Bazılarının oynamaya ihtiyacı var Luyindama gibi, onu devam ettirdik. 6-7 oyuncumuz dinlenmiş oldu aynı zamanda. Bunu zaman zaman yapmak zorundayız. Doğru rotasyon önemli, bugün doğru oldu. Diğer arkadaşlarımızın ne kadar hazır olup olmadığını görmüş olduk. Bugün mesela turu geçip evimize gitmekti, kazasız belasız bir maç oldu Allah’a şükür. Oyuncu değişiklikleri maalesef mecbur, hayatımızda olacak artık” diye konuştu.

‘Kardeş Azerbaycan’dan kardeşçe ayrılıyoruz’

“Şu saat yeni bitti maç. Gece dönüp sabah antrenmana çıkacağız ki cuma yarın. Cumartesi kamp, pazar tekrar maça çıkacağız. Bu değişikliklere ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullanan Terim, Neftçi hakkında da “Neftçi iyi bir takım, yüksek tempoda cevap verdiler bize. Kutluyorum, başarılar diliyorum. Bizim onlardan daha iyi olmamız, oyunu kontrol etmemiz kadar doğal bir şey yok. Başka bir sonuç olsa sürpriz olurdu, bizim kazanmamız sürpriz değil. Karşımızda güçlü ve iyi bir takım bulduk ama. Başarılar diliyorum Neftçi’nin komandalarına. Azerbaycan’ın misafirperverliğine teşekkür. Her geldiğimizde çok iyi ağırlıyorlar. Kardeş Azerbaycan’dan kardeşçe ayrılıyoruz. Onlar bizim candaşımız, gardaşımız, her şey için teşekkür ederiz” dedi.

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‘İyi ki hayatımda Galatasaray var!’

“Bugün teknik direktör olarak 500. maçım. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. Ne kadar gururlu olduğumu söyleyemem. En kısa tanım şu olur: İyi ki hayatımda Galatasaray var” sözleriyle açıklamalarını sürdüren deneyimli çalıştırıcı, “Avrupa’da da 100. galibiyet, ikisi bir araya denk gelmiş. Ne kadar gurur duysam az. Kolay rakamlar değil bunlar, söylerken kolay belki ama en kısa tanımım demin dediğim gibi, Galatasaray iyi ki hayatımda, iyi ki var” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki turda Galatasaray’ın Hajduk Split ile eşleşmesi üzerine rakiplerini de değerlendiren Fatih Terim şöyle konuştu:

“Hajduk Split maçının bir devresini otelde seyredip maça kadar soyunma odasında devamını izledim. Rakibinden çok daha iyiydi. Çok eski ve tarihi önemli bir kulüptür. Hırvatistan’ın, dünya futbolunda ismi ve yeri olan bir ülkenin takımı. Dikkat etmemiz gerekecek. Artık seyirci avantajımız var da diyemiyoruz. Her maçın her şeye açık olduğu bir pandemi dönemi geçiriyoruz.

Arkadaşlarımla birlikte döner dönmez daha rahat analiz yapacağız. Aşağı yukarı zaten onların çıkacağını biliyorduk 1-0 bitse de. İstanbul’da, Ali Sami Yen’de inanıyorum ki turu geçeceğiz. İlk hedef gruplara kalmak, sonrasına hayırlısıyla bakarız.”