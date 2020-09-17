CANLI | Neftçi Bakü 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Neftçi Bakü Galatasaray canlı! Neftçi Bakü Galatasaray maçı ile Aslan, UEFA Avrupa Ligi macerasının ilk maçında kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda temsilcimiz Galatasaray, favori olduğu eşleşmede turu geçmek istiyor. Neftçi Bakü Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Neftçi Bakü Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Dk. 1: Maç başladı.

NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov, Buludov Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Doniama, Lawal

YEDEKLER: Ibrahimov, Amirli, Alves de Souza, Abbasov, Yusifli, Bougrine, Dias

TEKNİK DİREKTÖR: Fizuli Mammadov

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Diagne

YEDEKLER: Okan, Elabdellaoui, Falcao, Donk, Jimmy, Arda, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Bakı Olimpiya Stadionu

SAAT: 19.00

HAKEM: Kevin Clancy

YAYIN: Spor Smart

Galatasaray'da Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadı.

Aslan ‘dalya’ için sahada!

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya’nın Renova takımını deplasmanda 1-0 yenen Hırvatistan’ın Hajduk Split ekibi Neftçi Galatasaray maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında 99 kez sahadan üstün ayrılan Galatasaray, kazanması durumunda bu kulvarda 100. galibiyetini elde edecek.