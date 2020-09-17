CANLI | Neftçi Bakü 0-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Neftçi Bakü Galatasaray canlı! Neftçi Bakü Galatasaray maçı ile Aslan, UEFA Avrupa Ligi macerasının ilk maçında kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda temsilcimiz Galatasaray, favori olduğu eşleşmede turu geçmek istiyor. Neftçi Bakü Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Neftçi Bakü Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
Dk. 1: Maç başladı.
NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov, Buludov Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Doniama, Lawal
YEDEKLER: Ibrahimov, Amirli, Alves de Souza, Abbasov, Yusifli, Bougrine, Dias
TEKNİK DİREKTÖR: Fizuli Mammadov
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Diagne
YEDEKLER: Okan, Elabdellaoui, Falcao, Donk, Jimmy, Arda, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
STAT: Bakı Olimpiya Stadionu
SAAT: 19.00
HAKEM: Kevin Clancy
YAYIN: Spor Smart
Galatasaray'da Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadı.
Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya’nın Renova takımını deplasmanda 1-0 yenen Hırvatistan’ın Hajduk Split ekibi Neftçi Galatasaray maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında 99 kez sahadan üstün ayrılan Galatasaray, kazanması durumunda bu kulvarda 100. galibiyetini elde edecek.