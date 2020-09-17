Beşiktaş’ta tek problem limit değil!

En az iki yabancı transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın en az para kadar önemli bir sorunu var: Kontenjan… Elinde 15 yabancı futbolcu bulunan, Josef de Souza'ya lisans çıkarmak için Atletico Madrid'den kiralanan Montero'yu oynatamayan Beşiktaş'ta farklı formüller hakim.

MIRIN İLE DOUGLAS DONDURULABİLİR

Beşiktaş’ın kurtulmak istediği Mirin ve Douglas, kendilerine gelen teklifleri beğenmiyor. Bu oyuncuların sözleşmesi dondurulabilir ancak maaş ödemesi devam edeceğinden limitte boşluk açılmayacak. Fesih halinde de para ödenecek olması can sıkıyor.

LENS, BOYD, LJAJIC GİDEBİLİR

B Planı olarak maliyetli Lens ve Beşiktaş'ta mutsuz gözüken Ljaijc'in satılması gündemde. Anadolu ekiplerinin radarındaki Boyd ise takaslanabilir. Ancak ne bu oyuncular, aldıkları dolgun maaşı bırakmak istiyor ne de istenen düzeyde teklif geliyor.

PİYANGO HASIC’E VURDU

Son çare olarak genç oyuncu Hasic'in kiralanması gündemde. Sezona ilk 11'de başlayan genç futbolcuyu Sergen Yalçın beğeniyor ancak şartlar, gitmesi yönünde gelişebilir. Yönetim, Hasic'e kolayca takım bulunabileceğine inanıyor.