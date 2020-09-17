Aytemiz Alanyaspor’un rakibi Rosenborg oldu

Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Ventspils’i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor ile eşleşti.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor eşleşmesi, pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Temsilcimiz 24 Eylül Perşembe günü Norveç’te sahaya bir üst tur için sahaya çıkacak.

5-1’LİK NET GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Letonya temsilcisi Ventpils ile karşılaşan Rosenborg sahadan 5-1’lik net bir galibiyetle ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Norveç ekibine turu getiren golleri Islamovic ( 14′ pen. ve 45′ ), Konradsen (37′), Holse (64′) ve Zachariassen (71′) kaydetti. Ventpils’in tek golü ise Kozlov’dan (5′) geldi.