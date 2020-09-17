Aytemiz Alanyaspor’un rakibi Rosenborg oldu

Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Ventspils’i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor ile eşleşti.
Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor eşleşmesi, pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Temsilcimiz 24 Eylül Perşembe günü Norveç’te sahaya bir üst tur için sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Letonya temsilcisi Ventpils ile karşılaşan Rosenborg sahadan 5-1’lik net bir galibiyetle ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Norveç ekibine turu getiren golleri Islamovic ( 14′ pen. ve 45′ ), Konradsen (37′), Holse (64′) ve Zachariassen (71′) kaydetti. Ventpils’in tek golü ise Kozlov’dan (5′) geldi.