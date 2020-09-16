Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür şoku! İdmana çıkmadı…

Bu sezon sakatlıklarla başı belada olan Trabzonspor’da bir can sıkıcı haber de Abdülkadir Ömür’den geldi… Süper Lig’in ikinci haftasında oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo mavililerde dizinde ağrı hisseden milli futbolcu idmana katılmadı.

Teknik direktör Eddie Newton’ın basın toplantısının hemen ardından başlayan antrenmanda yine eksikler dikkat çekti. Beşiktaş maçını kaçıran Pereira ve Hosseini’nin bireysel çalışmalarına devam ettiği idmanda Marlon, Ekuban, Kamil Ahmet ve çapraz bağları kopan Trondsen yer almadı. Bordo mavililerin bir diğer genç oyuncusu Yusuf Sarı ise yaşadığı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle çalışmaya katılmadı. Denizlispor maçı öncesi Trabzonspor’da eksik sayısı 7’ye yükseldi.

SOL DİZİNDE PROBLEM VAR

Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalan ve takımının tek golünü kaydeden Abdülkadir Ömür’ün sol dizinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle tedavisine başlandı. 21 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Abdülkadir Ömür geçtiğimiz sezon sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ciddi bir ameliyat geçirmiş ve 30 maç kaçırmıştı.

‘ÇALIŞANLARIMIZI SUÇLAMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Teknik direktör Eddie Newton bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında sakatlıkların giderek artması sorununa değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Sezon öncesi sakatlıkları normal. Bu tip sakatlıkları Avrupa'daki takımlar da yaşıyor. Liverpool'da Klopp takımın başına ilk geldiğinde de bunlar yaşandı. Sakatlıklarla ilgili çalışanlarımızı suçlamak mümkün değil. Trabzon'daki yüksek nemden ötürü zeminde problemler olabiliyor. Sezon başında sakatlıklar yaşanabiliyor. Çimleri kontrol eden arkadaşlarımız bakımları çok iyi yaptılar. Avrupa'da da bunları görebilirsiniz.”

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