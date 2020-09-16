Süper Lig’de 2’nci haftanın hakemleri açıklandı! Başakşehir Galatasaray maçının hakemi…

Süper Lig’in ikinci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray’ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

MHK, Süper Lig’in ilk haftasında maç yöneten hakemlerinin hiç birine orta hakem olarak görev vermedi. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

18 EYLÜL CUMA:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)

19 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)

20 EYLÜL PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)

21 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)