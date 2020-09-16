Sergio Reguilon ve Gareth Bale Tottenham yolunda! Geri satın alma detayı…

İspanya futbolunun son yıllarda yükseliş gösteren futbolcularından sol bek Sergio Reguilon, Tottenham’a imza atmak üzere. İngiliz ekibi 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 23 yaşındaki sol beki kadrosuna katacak.

Geçen sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giyen ve İspanya Milli Takımı’na seçilen Reguilon ise, Tottenham ile 5 yıllık sözleşme imzalamak konusunda el sıkıştı.

Transferin en kritik detaylarından biri ise, Real Madrid’in anlaşmaya ‘geri satın alma’ opsiyonu koyması oldu. Bu madde sayesinde İspanya ekibi 45 milyon euro vererek Reguilon’u istediğinde tekrar kadrosuna dahil edebilecek.

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in Reguilon’u transfer etme hayali bu madde nedeniyle suya düştü. Manchester United, Luke Shaw’ı göndererek yerine İspanyol savunmacıyı getirmek istedi ancak Real Madrid’in ‘geri satın alma’ opsiyonunu kabul etmedi.

Ayrıca Real Madrid’in 30 milyon euro’luk bonservis bedeli talebini fazla bulan United, 20 milyon euro + bonuslar içeren bir teklifle İspanyol ekibinin kapısını çalmıştı. United’ın yanı sıra Chelsea, Arsenal, Napoli ve Arsenal de Reguilon’u takipte olan kulüplerdi.

ENDÜLÜS’TE PARLAYAN YILDIZ

Real Madrid altyapısında yetişen İspanyol yıldız, geçen sezon Sevilla formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süre 2. Lig’de Logrones forması giyen Reguilon, Real Madrid’in 3. Lig takımı olan Castilla’da geçirdiği günlerin ardından 2018’de A takımda şansı buldu.

Fazla süre alamasa da, bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Reguilon, geçen sezon Avrupa Ligi’ni kazanan Sevilla’nın en kilit oyuncusu olmayı başardı.

Endülüs ekibiyle sezon boyunca 38 maça çıkan Reguilon, 3 gol-5 asistlik performans gösterdi. Gollerden 2’sini ligde, 1’ini Avrupa Ligi’nde atan Reguilon, asistlerden 4’ünü ligde, 1’ini ise Avrupa Ligi’nde yaptı.

BALE YUVAYA GERİ DÖNEBİLİR

2013 yılında dönemin rekor sayılan transfer bedeliyle (101 milyon euro) Tottenham’dan Real Madrid’e giden Gareth Bale de yuvaya dönebilir.

Son yıllarda Real Madrid’de mutsuz olduğunu her daim dile getiren Gallerli yıldız futbolcunun kiralık olarak Tottenham’a geri dönme aşamasında olduğu öğrenildi.

Ancak oyuncunun haftalık 600 bin pound değerindeki maaşında indirime gitmemesi transferin sonuçlanmasını zora sokuyor. Bale’in menajeri Jonathan Barnett, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Gareth Tottenham’ı hala seviyor. Orada olmayı ister” sözleriyle oyuncunun İngiltere’ye geri dönmeye sıcak baktığını söyledi.

Gareth Bale’in olağanüstü yükselişi: