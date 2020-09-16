Nihat Özdemir’den 14 corona vakası çıkan Ümraniye’ye: Ne olur liglere zarar vermeyin

TFF Başkanı Nihat Özdemir, tartışılacak açıklamalarda bulundu. Ekoturk TV'ye verdiği röportajda, Sergen Yalçın'ın coronavirüse yakalanması nedeniyle Beşiktaş'tan Trabzonspor maçının ertelenmesine yönelik bir talep gelmediğini belirten Özdemir ilginç bir örnek verdi: “Ümraniye'de önemli sıkıntılar oldu. Kendilerine söyledik, ‘Liglerin başlaması çok önemlidir.' Ümraniyespor Başkanı beni aradı. Kendisine ‘Ne olur, ilk haftadır. Liglere zarar vermeyelim. Yoksa bazı kararlar almak zorunda kalacağız. Bu kararlar canınızı sıkabilir' dedim. Ümraniye Başkanı'na teşekkür ederim. Takımını hazırladı. Sahaya çıktı, galip geldi. Sağlık Kurulu'nun bir kararı var. 14 oyuncuyu bir araya getireceksiniz, sahaya çıkacaksınız. Çünkü takvim çok sıkışık. Liglerin durdurulması gibi bir kararı aklımıza getirmek istemiyoruz. Biz özerkiz ancak devletin vereceği kararın da önüne geçemeyiz.”

8 EYLÜL’DE AÇIKLANMIŞTI

1. Lig ekibi Ümraniyespor, 8 Eylül'de kulüpten 14 isimde coronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, “Teknik ekibimizden iki, futbolcularımızdan yedi ve çalışanlarımızdan beş kişi olmak üzere kulübümüzde 14 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif tespit edilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

SEMİH BEY NEREDE?

FENERBAHÇE ile yaşanan polemikleri de değerlendiren TFF Başkanı, “Semih Bey'in (Özsoy) konuşması beni yaraladı. Ayrılmasında kesinlikle payım olmadı. Kendi etti, kendi buldu. Bugün nerede Semih Bey; yok. Ben buradayım” yorumunda bulundu. Özdemir, hiçbir kulübün harcama limitine dair sıkıntısının kalmadığını da söyledi.