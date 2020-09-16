Galatasaray Neftçi Bakü Avrupa Ligi maçı tarihi ve kanalı…

Galatasaray Netfçi Bakü maçı 17 Eylül tarihinde oynanacak. Galatasaray Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül’de oynanacak. Mücadele Smart Spor ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ KADROSU BELLİ OLDU

Avrupa Ligi kadrosunda UEFA’ya bildirirken, liste belli oldu. Galatasaray’ın Avrupa Ligi kadrosu olarak bildirdiği isimler şu şekilde;

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

EMRE AKBABA BİLDİRİLMEDİ

Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirirken, listede Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.