Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri satışa çıktı!

İstanbul Park’ta ilk kez 2005’te gerçekleştirilen Formula 1, ülkemizde 2005 – 2011 yılları arasında düzenlendi. Formula 1 yarışları, 9 yıl aradan sonra Türkiye’de tekrar yapılacak. Biletlerin fiyatları kademeli olarak artışa geçecek ve her bölgenin, bütün koltukların bilet fiyatları aynı olmayacak.

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL