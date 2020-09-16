FIFA’nın corona bilançosu: 14.4 milyar dolar kayıp!

FIFA tarafından yapılan analizlere göre; corona virüsü krizi nedeniyle dünya futbolunun kaybı: 14.4 milyar dolar!

Futbolun en tepe organı olan FIFA, 211 üye federasyonun 150’sinin acil covid yardımları için başvuruda bulunduğunu açıkladı ancak yetkililer FIFA’nın bu durumu tek başına halledebilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Virüs hızını kaybetmese de futbol sektörünün yeniden başladı ancak mali olarak verdiği hasar, 14.4 milyar dolarlık bilançoyu beraberinde getirdi. FIFA’nın Covid yardım planı yönlendirme komitesi başkanı Olli Rehn, “Bu çok büyük bir sayı ve futbol ekonomisinin tamamını kapsıyor. Kesin bir tespitimiz yok ama 211 üye federasyonun kayıplarına dair tahminimiz” ifadelerini kullandı.

FIFA, kulüp turnuvalarının yılda 40-45 milyar dolar civarında bir getiriye sahip olduğunu belirtirken, Latin Amerika ve özellikle Brezilya’nın Avrupa kulüplerine oranla çok daha ciddi para kaybı yaşadığını açıkladı.

“Kayıpların dağılımına göreceli olarak baktığımızda, Avrupa kulüpleri ve üye dernekleri bu durumdan çok etkilendi. Ama Avrupa dışındakiler, özellikle Latin Amerika’da esas olarak gelir karışıklığı ve sezon zamanlamasının bir sonucu olarak daha fazla etkilendiler. FIFA’ya bağlkı olan daha küçük ülkeler bu durumdan en az zararlı çıkacak olanlar.”

“FIFA TEK BAŞINA AZALTAMAZ”

Avrupa Birliği’nin eski komisyon üyesi ve Finlandiya Bankası’nın başkanı olan FIFA yetkilisi Renh, durumun vahim olduğunu söylerken FIFA’nın bu durumla tek başına savaşamayacağına dikkat çekti:

“Mevcut senaryodaki kayıp, FIFA’nın tek başına azaltamayacağı kadar büyük. Durumu iyileştirmek için federasyonlarla çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

FIFA, üyelerine yardımcı olmak için 1.5 milyar dolarlık hibe ve kredi yardımı programını açıklamıştı. Her dernek 1,5 milyon dolarlık hibe almaya hak kazanırken, bu rakamın üçte biri kadın futbolunun geliştirmek için ayrıldı.

Rehn, yardım amacıyla verilen paraların başka amaçlar için harcanmasını engellemek için katı kurallar koyduklarını söyledi.

Bazı ülkelerde futbol maçları kısmen seyircili olarak başladı / Reuters