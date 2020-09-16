Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş da talip oldu: Samatta’ya hücum!

Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı oyuncuya talip: Mbwana Samatta… Genk'te gösterdiği performansla geçen sezonun devre arasında 10 milyon Euro karşılığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan Samatta, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirdi. Fenerbahçe, Lazio'ya giden Vedat Muriqi'in yerine bu oyuncuyu düşünüyor. Beşiktaş ise Nikola Kalinic'in transferinde sorun çıkması ihtimaline karşı Mbwana Samatta'yı gündemine aldı.

Sarı lacivertliler, Aston Villa'ya kiralama teklifinde bulundu. Bu kulüp de Brentford'dan Olie Watkins'i transfer ettiği için Samatta'nın ayrılmasına sıcak bakıyor. Siyah-beyazlılar da Tanzanyalı golcüyü kiralık olarak düşünüyor. Futbolcu da İngiltere'den ayrılmayı değerlendiriyor. Samatta, Genk formasıyla Beşiktaş'a iki gol atmıştı. 27 yaşındaki santrfor, Genk'te 191 maça çıkıp 76 gol-20 asistle oynadı.

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KALİNİC’TE PÜRÜZ

Beşiktaş, santrfor listesinin başında yer alan Nikola Kalinic'e yıllık 2.5 milyon Euro vermeye hazır. Oyuncu da teklifi kabul ediyor ancak Atletico Madrid'in istediği rakam 6 milyon Euro. Siyah-beyazlılar ise İspanyollara maksimum 1.5 milyon Euro bonservis verebileceklerini iletti ve kesin yanıt bekleniyor. Menajerler ise bonservisi Çin kulübü Shenzhen FC'de bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı golcü Dyego Sousa'yı siyah-beyazlılara önerdi. Sousa geçen sezonu kiralık olarak Benfica'da geçirdi. Sergen Yalçın'ın da çok istediği Mario Mandzukic'de ise orta yol bir türlü bulunamadı. 34 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün yüksek maaş beklentisinden vazgeçmediği öğrenildi.