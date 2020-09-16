Fatih Terim: ‘Muslera’nın futbolu burada bırakacağını düşünüyorum’

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Azerbaycan’ın Neftçi takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, Perşembe akşamı oynanacak maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan’da büyük bir sevgi ile karşılandıklarını söyleyen Terim, Neftçi takımını takip ettiğini ve önemli futbolcuları olduğunu söyledi. Sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine ilişkin konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın geleceği ile ilgili konuştu.

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve uzun süredir sakat olan 34 yaşındaki kalecinin mukavelesinin sonuna gelindiğini belirten Terim, “Muslera’nın futbolu burada bırakacağını düşünüyorum. Kulübümüz gerekli şeyleri yapar” ifadelerini kullandı.

İşte Terim’in basın toplantısından satır başları;

“Muhakkak ki Azerbaycan milli maçlarından bildiğim için dışarıda müthiş bir sevgi oluyor. Kendi evimizde gibiyiz ama saha herkesin kazanmak isteyeceği bir yer. Neftçi’nin komandoları da iyidir. Dikkat edeceğiz. Herkes kazanmak isteyecek, bundan doğal bir şey yok. Neftçi’nin iki tane maçını izledim. Neftçi Karabağ’la birlikte Azerbaycan’ın en önemli takımı. Bu sezon hiç deplasmanda oynamadılar enteresandır. Mahmudov gibi, Laval gibi önemli oyuncuları da var. Takip ettim biliyorum. Hayırlısı neyse o olsun. Bakalım yarın ne olacak.”

“YETER Kİ PANDEMİ BİTSİN, SÖZ VERİYORUM…”

“Galatasaray’ın burada bir başka sevildiğini biliyorum. Kendimle ilgili anormal bir ilgi görüyorum. Dünyanın her tarafında varlar ama buradakiler bir başka tabi. Azerbaycan’da Galatasaray’la oynama sözü verebilirim. Yeter ki şu pandemi bitsin. Kulübümüzle de konuşup, belki birkaç maça veya kampa gelebiliriz. Bir vesile buradaki Galatasaraylıları mutlu etmek için gelmek isteriz tabi. Söz vermiş olayım, inşallah yaparız. Bu sosyal mesafeyi, sıcak mesafeye döndürürüz. Yazdık beynimizin bir tarafına.”

“MAHMUDOV’A BRAVO”

“İddialı oyuncuları severim. Ne desin Mahmudov, ‘yenecekler bizi’ mi desin. Bakalım eylemle söylemler arası nasıl olacak. Bizim bu söylemden rahatsızlık duyacağımız bir şey yok. Aferin ama ona bravo.”

“MUSLERA BURADA BIRAKIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

“Muslera’nın ayağının kırılması, bizim de orada kırıldığımız görülüyor. Oradan dönemedik. Geçen seneye dönmek istemiyorum. Muslera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, insanlığı, Muslera bizim için önemli bir figür. Allah beterinden saklasın. Bir an evvel dönmesi için çalışıyoruz. Tabii ki olmasını isterdik, olmadığı zaman da diğer kalecilerimize güveniyoruz. Gerek Fatih, gerek Okan. İnşallah onlar da aratmayacaklardır. Muslera’nın futbolu burada bırakacağını düşünüyorum. Mukavelesinin son senesi zaten. Bu mevzu da gündeme gelir. Kulübümüz de gerekli şeyi yapar diye düşünüyorum.”

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“SEYİRCİSİZ OLMASI BİZİM İÇİN DEZAVANTAJ”

“Maçın seyircisiz olmasının bize avantaj sağlamadığı kesin. Büyük takımlar için seyircisiz oynamak büzük dezavantaj. Ayrıca keyfi de yok. Geçen sene de gördük ki, sahada herkesin sesinin duyulduğu, teşvik edenin olmadığı, korkusu çekincesi olmadığı, hakemin bile dünyanın en rahat insanı gibi hareket ettiği bir ortam gördük geçen sene. Büyük takımların büyük olmalarının en büyük sebebi taraftarlarıdır. Milyonluk taraftarları sahada da yüksek rakamla dolu seyircili her maçı baskı unsurudur, kendi oyuncularına teşvik unsurudur. Seyircisiz olunca her takım eşit oluyor. Birbirinden ayıran özellik ortadan kalkıyor. Bizim dezavantajımız olduğu kesin.”

“YAPMIŞ OLMAK İÇİN TRANSFER YAPMIYORUM ARTIK”

“Hazırlık maçlarını da sayarsanız yorucu bir sezon bekliyor herkesi. Galatasaraylılara söyledim, transferle ilgili bir şey olursa paylaşırız. Birçok isim var, çoğundan en azından benim haberim yok. Kolay transfer de yapılamıyor ekonomik durumdan dolayı. En iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Umarım niyetimize uygun, hedefimize uygun bir şeyler yaparız. Ama şunu bilmeliler ki Galatasaraylılar, almış olmak için almıyorum ve yapmış olmak için de yapmıyorum artık.”

“OLURSA OLUR, OLMAZSA…”

“Kafamda bir takım oluşturduğumda onlara uygun oyuncularımız da var bizim tespit ettiğimiz. Hem takımın yaş ortalamasını indirecek, hem de Galatasaray’a değer kazandıracak bir takım planlıyoruz. Olursa olur, olmazsa Galatasaray’ın bu kadrosuyla da devam edeceğiz. Karalar da bağlamayız, söylenmeyiz de. Ya bu niye oldu demem. Ama hakikaten bize uygun olursa eksik yerlerimiz, sadece şu anda bahsi geçen o mevkide değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takım sayısal olarak ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun, rekabet içinde sezonu götürelim. Ama bize Avrupa’dan ayıran en önemli özellik ekonomik koşullar. Dolayısıyla makası açan en önemli unsur budur.”